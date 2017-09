Muzikál Krysař se vrací, představí v něm i méně známé herce

Muzikál Daniela Landy Krysař se 8. září vrací na jeviště Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro které je bez nadsázky kultovním představením. Proč se Landa před lety do tohoto tématu pustil?



Premiéra Nové nastudování muzikálu bude uvedeno 7. a 8. září v Divadle Kalich. Tato představení jsou vyprodaná.



Délka představení je 145 minut včetně 15minutové přestávky.



V prodeji jsou lístky na reprízy až do konce roku. Vstupenky jsou k dostání od 199 korun.



„Zajímalo mě, co se může stát, když je jednomu člověku propůjčena tak obrovská síla, tak obrovská moc, jakou má Krysař díky své flétně,“ vzpomíná dnes. Režisérkou této verze je opět manželka autora Mirjam Landa. „Vzpomínám na první inscenování Krysaře v divadle Ta Fantastika. Tenkrát jsem o divadle neměla ani páru. Všechno vznikalo citem a ukázalo se, že to bylo dobře,“ uvádí režisérka.

„Rozdíl mezi mou představou před zkouškami a naší novou inscenaci bych nazvala: to je realita. Když jsem původně měla představu, že Krysařova píšťala bude zpomaleně lítat vzduchem nebo že se herci objeví na jevišti bez příchodu, tak i já snílek jsem nakonec pochopila, že na jevišti stále platí zákony gravitace a fyziky. Zato jsem dostala nové nápady, se kterými jsem vůbec nepočítala. Zkoušení je prostě živý organismus,“ přibližuje Mirjam Landa vznik nastudování.

Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Původní pražská inscenace muzikálového příběhu tajemného muže v kápi a s píšťalou měla přes úctyhodných sedm stovek repríz. Zhlédlo je bezmála půl milionu diváků. I nyní se lístky prodávají dobře.

„Těším se, že nová generace herců i dalších tvůrců nabídne divákům zase jiného Krysaře. Toho současného a aktuálního až běda. Autor si pochopitelně nemůže přát víc, než že na svém díle nemusí změnit ani čárku, a přesto výstižně pojmenovává naši přítomnost, realitu, ve které žijeme. Věřím, že s novým Krysařem přicházíme ve správném čase,“ uvádí producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

V hereckém obsazení najdeme známá jména, jako Milan Peroutka, Anna Slováčková či její bratr Felix Slováček ml., v činoherní roli starosty i Martin Zounar.

Autorský tým ale vsadil i na běžnému divákovi méně známá jména, počínaje Přemyslem Pálkem v hlavní roli Krysaře, dokonce nemá ani alternaci. „Na Přemysla mě poprvé upozornila jeho herecká kolegyně Markéta Procházková. Začala jsem si ho všímat a pak jsem ho viděla na konkurzu do jiné inscenace, kde si mě získal. Zachoval si svou osobitost a není mu jedno, co hraje. Hodně mu věřím a na spolupráci se těším,“ komentuje obsazení do hlavní role Mirjam Landa.

Pálek se na muzikálové scéně pohybuje několik let, zahrál si Dannyho v Pomádě či Tonyho v Horečce sobotní noci. „Pamatuju si, že když jsem Krysaře viděl poprvé, hned mě zaujaly texty písní. A čím víc jsem se do něho zaposlouchával, tím víc mě hudba Daniela Landy přitahovala a jako by probouzela mého vnitřního démona. Jsem Krysař,“ říká.