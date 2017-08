Mýdlo na Hradě. Na akci chce moc lidí, asi se přesune jinam

„Kolem Mýdla na Hradě se strhla mediální mela,“ tak popisuje pro deník Metro dění kolem své akce dokumentarista Petr Horký. Svou akci chtěl uspořádat na místě, kde se konal soukromý večírek kancléře Vratislava Mynáře, tedy v Jižních zahradách. Filmař ale počítal, že přijde kolem 600 lidí.

Hrad k pronájmu Akce Mýdlo na Hradě vznikla jako reakce na Ovčáčkova slova o tom, že si některá místa na Pražském hradě můžou „pronajmout třeba i novináři, když se na to složí“.



Právě média kritizovala, že se na Hradě konají soukromé večírky, v červnu v Jižních zahradách slavil své padesátiny hradní kancléř Vratislav Mynář. Loni touto dobou si letohrádek pronajal poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý.



Dokumentarista Petr Horký poté, co mluvčí Hradu Jiří Ovčáček tvrdil, že si některou část Hradu můžou pronajmout i novináři, se rozhodl, že to udělá a pozve své kamarády. Za dva měsíce od první výzvy Mýdla na Hradě se ze soukromé akce stala veřejná událost s velkou podporou dalších lidí. Ve sbírce fanoušci za několik dní sebrali 870 tisíc korun.



„V pondělí jsem dostal definitivní zprávu, že akce je schválená, ale pro maximální počet 150 lidí. Pro srovnání: pan Mynář měl ve smlouvě 250 lidí, v Jižních zahradách už se konaly akce i­ s­ větším počtem lidí, než je mnou požadovaných 600,“ řekl pro deník Metro dokumentarista Horký. Důvod? Bezpečnost.



Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka mu byla nabídnuta náhradní lokalita, zahrada mezi Míčovnou a Letohrádkem královny Anny. „Pořadatel Mýdla ale férové podmínky odmítl,“ napsal na svůj Twitter Ovčáček. Na to ale reagoval Horký: „Mnou pořádaná akce od začátku požadovala kapacitu 600 lidí. O tom Hrad už od začátku věděl,“ s tím, že s úřadem komunikuje už měsíc a půl a najednou požaduje, aby Horkého oslava byla jen pro 150 lidí. Filmař tento krok považuje za „házení klacků pod nohy“ a domnívá se, že lidé z Hradu si prostory prostory uzurpují jen pro sebe. Horký upozorňuje také na web Pražského hradu. V něm se píše, že kapacita Jižních zahrad je až 1200 lidí. Proto dokumentarista snížil počet lidí na Mýdle na Hradě o polovinu - 400 hostů plus 200 z týmu organizátorů.

„Byl nám nabídnutý náhradní prostor, kde se pravidelně pořádá lidové vinobraní. Tento prostor bych možná sám mohl akceptovat, ale pokud bych udělal změnu, vystavil bych se riziku právních komplikací od podporovatelů akce, protože na Startovači je jasně napsáno, že akce má být v Jižních zahradách,“ napsal Horký na své facebookové stránce.

Vzhledem k ­tomu, že je akce jasně vypsána – má tedy daný termín i určené místo, musí se teď Horký s podporovateli akce, kteří na ni na webu Startovač přispěli, domluvit, zda lze večírek udělat na jiném místě.

„Vyzval jsem je, aby do konce kampaně, tedy do tohoto pátku, vzali zpět svoje peníze všichni, kteří by se jinde účastnit nechtěli.“

Horký respektuje, že Hrad by měl mít právo rozhodovat o tom, koho do svých prostor vpustí. „Spíš nerozumím tomu, proč 600 lidí, občanů České republiky, navíc označených kartičkou se jménem a ­k tomu ještě dohledatelných podle evidence na Startovači, je považováno za bezpečnostní riziko. Když naproti tomu Jižními zahradami denně projdou tisíce turistů z­ celého světa, o kterých se neví, co jsou zač,“ diví se Horký s ­tím, že akce by měla svou ochranku a chtěl spolupracovat s Hradní stráží.

Každý z­ návštěvníků by prošel bezpečnostní kontrolou tak, jako jí projde každý turista na Hradě. „Akceptoval jsem i požadavek, abych všichni lidé, co se budou podílet na realizaci, dostali svůj výpis z trestního rejstříku,“ doplnit Horký.

Zajímavé je, že včera, kdy Horký oznámil, že přemýšlí o ­zrušení celé akce, začali mu přibývat fanoušci i peníze na Startovači. „Překvapilo mne to. Vysvětluji si to tak, že lidé souhlasí s mojí akcí – i když stále platí, že nechci požádat protest, politickou záležitost či trucpodnik,“ uzavírá Horký. Jestli Mýdlo na Hradě bude, či nikoli, se rozhodne v ­pátek, kdy celá kampaň pro podporovatele Mýdla na Hradě končí.