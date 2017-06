Na nádraží, střeše či u kyvadla, sezona letních kin se rozjíždí

Centrum Černý Most Filmy, které mohou diváci od čtvrtka sledovat na střeše Centra Černý Most, si mohli vybrat sami. Letos totiž organizátoři navázali spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií, díky níž budou moci diváci zhlédnout výběr z filmů nominovaných na ceny Český lev za rok 2016. „Finální desítku, která se bude v UPC MAX kině promítat, vybrali uživatelé webu iprima.cz prostřednictvím veřejného hlasování,“ říká pro deník Metro ředitelka České filmové a televizní akademie Tereza Rychnovská a ředitel marketingu FTV Prima a pořádající agentury Solootions Aleš Pýcha. Terezo, proč jste se rozhodli navázat spolupráci s akcí UPC MAX kino? Čím si vás akce získala? Tereza: Jsme rádi, že se v Praze objevil projekt UPC MAX kino, který divákům nabízí výběr toho nejlepšího z české kinematografie minulého roku, a navíc zdarma. Filmy jsou díky spolupráci vybrány z nominací členů České filmové a televizní akademie na Českého lva. Velice nás těší, že lidé mají další příležitost zhlédnout kvalitní české filmy, navíc v době, kdy některé z nich již nejsou v běžné distribuci v kinech. Podílíte se také na literárních cenách Magnesia Litera. Jak je možné, že jste tak pevně „rozkročena“ mezi filmem a literárními cenami? Tereza: Literárním cenám se věnuji ještě o něco déle než Českým lvům a tyto zkušenosti jsem mohla využít právě při transformaci Českého lva do jeho stávající podoby, byť jsou literární ceny vedle filmových trochu popelkou. V prostředí filmu se pohybuji pracovně již téměř dvacet let. Literatura je srdeční záležitostí – trochu tak vnitřně kompenzuji to, že jsem od literatury a filologie zběhla a nepokračovala v rodinné tradici literárních vědců jako čtvrtá generace. Nicméně jsem se organizačně věnovala také divadlu a hudbě, takže jde spíše o rozkročení napříč kulturou. Podle čeho jsou, Aleši, filmy vybírány? Aleš: V předešlém ročníku letního UPC MAX kina byly filmy vybrány odbornou porotou složenou z předních osobností české filmové scény, ať už jde o respektované tuzemské filmové kritiky, publicisty, významné herce nebo další osobnosti filmového průmyslu. Letos jsme navázali spolupráci s Českou filmovou a televizní akademií, díky níž budou moci diváci zhlédnout výběr z filmů nominovaných na ceny Český lev za rok 2016. Finální desítku, která se bude v UPC MAX kině promítat, vybrali uživatelé webu iprima.cz prostřednictvím veřejného hlasování. Proč právě kino na střeše obchodního centra? Aleš: Navazujeme na úspěšný první ročník letního kina, které v loňském roce přilákalo širokou veřejnost a získalo si u návštěvníků velkou oblibu. Rádi bychom, aby se z UPC MAX kina stala každoroční tradice, která svým kvalitním programem přiláká mnoho diváků. Jsem rád, že jsme navázali spolupráci právě s Černým Mostem, jehož střešní prostory nabízejí dobré zázemí a dostupnost pro veřejnost. Diváci si mohou trochu z jiného úhlu užít v letním kině netradiční prostředí obchodního centra.