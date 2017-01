Noční linky se kvůli hluku rušit nebudou

Kvůli novým hygienickým pravidlům pro výpočet hlukových limitů hrozilo rušení některých tramvajových, hlavně nočních spojů. „Mohu říci, že problematika hlukové zátěže tramvajové dopravy byla vyřešena,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.



Podle ministra, který je také zastupitelem hlavního města, by při velmi striktním uplatňování legislativy mohlo nastat to, že by se v Praze nemohly stavět nové tramvajové tratě a rekonstruovat stávající.

Toho se metropole obávala a uváděla, že hrozí rušení až 73 spojů. Dopravní podnik v minulosti upozornil na tento problém například v Bělehradské ulici. Pokud by hygienici uplatnili přísný výklad pravidel, třeba právě v této ulici by nemohly jezdit noční tramvaje a dopravní podnik by musel ubrat i některé spoje, jež tam při poslední změně jízdního řádu přidal. A tramvaje by zcela absurdně musely v nočních ulicích nahradit autobusy.

„Vítáme postoj ministerstva, že tratě budou posuzovány individuálně. Dohoda je i u rekonstruovaných tratí a jejich kolaudací,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Například při výstavbě nové tratě na silnici, kde je nyní provoz automobilů i autobusů, nebudou hygienici posuzovat hluk z tramvají samostatně, ale v kontextu toho, že v místě díky nové trati ubude aut. Podobný přístup by měl platit i u rekonstrukcí stávajících tratí.

Podle Dolínka je velmi důležité hlavně to, že se Praha nemusí obávat investic do tramvajových tratí. Pro hlavní město platí do roku 2022 časově omezená výjimka hygienických pravidel. V příštích měsících má dojít k odborné diskusi, po které přijde magistrát s návrhy, jak by se dala hluková situace řešit.