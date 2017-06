Nový most. Přes řeku jen tramvají či na kole

Pražské mosty Most, který spojí Prahu 4 a 5, není jediným plánovaným mostem v metropoli.

Už teď mohou architekti odevzdávat soutěžní návrhy na novou lávku, která má přes Štvanici spojit Karlín a Holešovice. Bude stát u vstupu do Pražské tržnice. Další most mezi Holešovicemi a Karlínem chybí v místech, kde je ulice Komunardů. Most pro tramvaje by měl vzniknout mezi Podbabou a Podhořím na cestě do zoo. U Suchdola se má postavit most pro Pražský okruh.