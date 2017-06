O bezpečí cestujících v metru se postará nový inteligentní systém.

V metru je už nyní vyměněno zhruba 80 procent kamer a ­staré rozvody nahradily nové optické kabely. Projekt komplexního bezpečnostního systému zajistí dopravnímu podniku inteligentní videosignál, se kterým bude dopravce pracovat. „Zákon nám neumožňuje pořizovat záznamy, ale pouze vyhodnocovat signál z kamer,“ vysvětluje generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar.



Martin Gillar, generální ředitel dopravního podniku

Inteligentní software bude vyhodnocovat chování cestujících. Má rozpoznat jejich případné nestandardní chování. „Odhalíme výtržníky, ale i kapsáře či vandaly,“ vypočítává Gillar. Do konce roku by měl systém začít fungovat ve třech frekventovaných stanicích v centru.

Dopravní podnik uvažoval i o přísnějším, takzvaném uzavřeném systému. Jeho vybudování ale není v pražských podmínkách podle Gillara možné. „Ta investice by stála až čtyři miliardy korun a pravděpodobně by byla nutná změna některých zákonů,“ říká Gillar.

To by znamenalo, že by cestujícího na dvě až tři vteřiny zastavil turniket, kamera ho oskenovala a systém porovnal s bezpečnostní databází. „Pokud ho v databázi najdete, musíte okamžitě zasáhnout,“ vysvětluje Gillar.

Uzavření je vždy spojeno s ­ozbrojenou ostrahou na každé stanici, která by musela mít oporu v zákoně. Například Belgie po atentátu v bruselském metru změnila zákon, obnovila drážní policii, na každé stanici jsou teď dva ozbrojení policisté. Pokud ostraha není přímo ve stanici, musí přijet a případně podezřelého cestujícího hledat.

Investice do bezpečnosti v­ metru jsou letos v řádu stovek milionů korun. O většině z nich, pokud nejsou přímo tajné, ovšem město ani dopravce příliš nemluví. „Mezi ně patří poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy, kamerový a elektronický systém kontroly vstupu do neveřejných prostorů a další,“ popisuje náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Nejviditelnějším bezpečnostním prvkem v metru jsou nyní speciální koše. „Další velkou akcí je obnova současného a vybudování nového varovného systému pro detekci nebezpečných látek v ­případě teroristického útoku,“ popisuje náměstek Dolínek.