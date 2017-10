Od pondělí zlevní jízda načerno v Praze

Hlavní město chce snížit počet cestujících, kteří pravidelně jezdí bez lístku. Jde na to přes peníze. Pokud je od pondělka chytne revizor, mohou mít pokutu jen za čtyři sta korun. Podmínkou ale je, že si následně koupí roční kupon za 3650 korun. Změnu v úterý schválili pražští radní.



Jízd bez lístku je víc Počet černých pasažérů podle dopravního podniku stoupá. V roce 2015 jich revizoři chytili asi 294 tisíc, loni 300 tisíc.

Za první pololetí letošního roku je to už 150 tisíc, z­ toho asi devět tisíc cestujících doklad zapomnělo. Studenti platí za desetiměsíční jízdenku 2400 korun, senioři ve věku 60 až 65 let za pětiměsíční dokonce jen 1100 korun. „Jsou motivováni, aby nejezdili načerno, už samotnou velmi nízkou cenou jízdného,“ uvedl Ropid.

„Kradli byste v obchodě? Utekli byste z hospody bez placení? Slušný člověk to ne- udělá. A s využíváním jakékoliv služby bez zaplacení je to stejné,“ dodává ředitel Ropidu Petr Tomčík.

Opatření připravil magistrát společně s dopravním podnikem a organizací Ropid v rámci kampaně Nejedeš načerno? Dopravní podnik zároveň spustil testovací verzi aplikace, která černým pasažérům připomene, že mají pokutu zaplatit. Praha má v­ plánu tuto novinku testovat zatím půl roku, a to od pondělka 23. října do 31. března příštího roku. Pokuta za jízdu načerno nyní v rámci systému Pražské integrované dopravy činí 1500 korun. Pokud ji černý pasažér zaplatí revizorovi na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně, snižuje se na osm set korun. Čtyři sta korun zaplatí až poté, co prokáže nákup ročního kuponu.

Pokutu na půlku si bude moct černý pasažér snížit nejen nákupem ročního kuponu, ale také související evidencí osobních údajů v databázi dopravce. Fotografie cestujícího, jeho jméno a datum narození totiž musí jít řádně spárovat s dokladem vydaným k pokutě a ročnímu kuponu. „Chceme ukázat těm, kteří jezdí načerno, že nestojí za to neustále v tramvaji nebo metru sledovat, jestli nepřistoupil revizor, a zbytečně se stresovat. Lepší je koupit si roční jízdenku a mít klid,“ říká náměstek primátorky a pražský radní Petr Dolínek.

Ropid uvažoval také o ­tom, že by zavedl pokutu za půlku pro studenty. Tento plán ale nakonec padl. „Studentský kupon platí deset měsíců, studenti si ho mohou koupit jen mezi 15. srpnem a 1. listopadem, aby jim pokryl studentský rok. Není dostupný kdykoliv, jako občanská jízdenka, a proto ho nemůžeme do tohoto projektu zařadit,“ vysvětluje Tomčík.