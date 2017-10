Odstávka vody na hodiny potrápí Nusle i Smíchov

Odstávky vody Přinášíme seznam lokalit, ve kterých zítra nebo pozítří nepoteče voda. Další podrobnosti k­plánovaným odstávkám naleznete také na webu www.pvk.cz/aktuality/planovane-vyluky/

Úterý 3. října

Horní Měcholupy od 8 do 13 hodin Výluka vody se bude týkat všech odběrných míst v ulici Stadická; důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Suchdol, Sedlec od 8 do 16 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Na Vrchmezí (celá ulice); U Nového Suchdola 160/19, 135/21; důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Nusle od 8 do 16 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Jaurisova 1499/23; Nuselská 1497/70, 1498/72; důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Michle od 8 do 19 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Michelská 29/6; U Michelského mlýna 27/2, 407/2a, 380/4, 110/6, 140/7, 1535/8, 135/9, 134/10, 101/17, 744/17, 191/19, 157/25, 124/27, 1521/31, 383/33, 1492/35, parcelní čísla: 889/1, 916, 925/2; Ve Vilách (celá ulice); důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Běchovice od 8 do 23 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích: Do Dubče; Do Říčan; Hasičská; K­ Železnici; Litožnická; Manželů Kotrbových; Na Korunce; Nad Nádražím; Otakara Vrby; Pplk. Nováčka; Prosná; Setbová; Václava Kovaříka; důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Středa 4. října Smíchov od 8 do 17 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Kmochova 517/2; Plzeňská 414/20, 465/22, 558/24, 559/26; důvodem je provádění oprav, udržovacích a revizních prací. Libeň, Střížkov od 8 do 18 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Troj- mezní č.p./č.o.: sudá č.o. od 2461/2 do 1883/24, lichá č.o. od 455/5 do 186/19; důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Braník od 8 do 19 hodin Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Branická 44/44, 1065/54, 49/56, 56/58, 63/62, 135/64, 23/68, parc.č. 1735 (č.o. 70), 136/72, 102/74; U­Staré pošty 189/4, 247/6; Vrbova 519/3, 793/5, 662/7; důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.