Parkoviště budou patřit jen Praze. Město vypoví smlouvy nájemcům

Být v budoucnu jediným provozovatelem parkovacích ploch na vlastních pozemcích, to je cíl magistrátu. Chystá se proto vypovědět nájemní smlouvu 42 z celkových 90 parkovišť, která na městských pozemcích provozují soukromé firmy. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka jde pouze o první vlnu a další mohou následovat.

Důvodem jsou podle něj také nevýhodné smlouvy, z nichž některé byly uzavřeny už v devadesátých letech.

S rozhodnutím magistrátu ale nesouhlasí Asociace provozovatelů parkovišť, která se chce bránit u soudu. Město podle ní porušilo rok starou dohodu. „Tehdy se provozovatelé a náměstek Dolínek společně domluvili na modernizaci parkovišť ze strany nájemců, do níž už provozovatelé začali investovat. Nyní je zmodernizováno již 30 procent těchto parkovišť,“ uvedla asociace v prohlášení.

Systém parkovišť by měl být v některých oblastech propojen s parkovacími zónami, takže část míst budou moci v noci využívat rezidenti. Stejně by to mohlo dle Dolínka fungovat o víkendu. Parkoviště by měla provozovat Technická správa komunikací ve spolupráci s Operátorem ICT.

Některé plochy zatím město vypovídat nebude. Parkovací domy chce magistrát i nadále nechat soukromníkům. Výše nájmu nyní pronajímaných parkovišť se liší, například nájemci v Habrově ulici na Žižkově platí městu za 45 parkovacích míst 12 609 korun ročně, zatímco v Lýskově ve Stodůlkách 8167 korun za 66 míst.