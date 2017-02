Podílové fondy lákají Čechy stále více

Osvobození od daně Investice do podílových fondů jsou po třech letech osvobozeny od daně z příjmů.



Likvidita, tedy možnost přeměnit podílové listy na peníze, je vysoká, protože investiční společnost má ze zákona povinnost tyto podílové listy od vás kdykoliv odkoupit. Pokud to chcete udělat, nejdříve si zjistěte, jakou mají hodnotu vaše podílové listy v době prodeje.



„I když jsou Češi svým naturelem spíše střádalové než investoři, nízké úrokové sazby na spořících účtech je nutí důkladněji rozmýšlet, jak zaměstnat své úspory,“ říká člen představenstva společnosti Conseq Lukáš Vácha.



Pokud je investice do podílových fondů dobře nastavena a investor si uvědomuje vlastnosti i rizika, pak může být tento způsob zajímavou formou zhodnocení peněz.

„Podílové fondy jsou vhodné pro občany, kteří se bojí investovat sami a spoléhají na správce aktiv, a to od poměrně nízkých částek. Někdy jde jen o tisícovku, nebo méně. A to i pravidelně,“ říká František Mašek, spolupracovník serveru Finparáda.cz.

Podle něj je tedy důležité vědět, do čeho investor vkládá peníze. Fondy rozkládají riziko tím, že investují do aktiv více firem. „Kdo nechce riskovat, měl by si vybrat fond, který není zaměřen na jedinou zemi či teritorium, odvětví či obor,“ dodává Mašek.

Odbornice na finance z webu financesusmevem.cz Eliška Macurová varuje i předtím, aby byl investor na svůj krok dobře připravený. „Kvůli neznalostem, jak finanční trhy fungují a nevhodnému výběru investiční strategie nebo výběru fondů, mohou lidé přijít o část svých úspor,“ upozorňuje Macurová.

Zároveň je ale zajímavé, že i obyčejní lidé můžou přes podílové fondy investovat do věcí, ke kterým by se sami nedostali. „Máte možnost se stát spoluvlastníkem největších světových firem, jako je Coca-Cola, Google či Facebook,“ dodává Macurová.

Nejjednodušší cestou je investovat prostřednictvím podílových fondů, u kterých se lidé mohou spolehnout na profesionální správu svých prostředků. „Samozřejmě je vždy nutné posoudit přiměřenost konkrétní investice ve vztahu k investičnímu profilu klienta,“ doporučuje mluvčí Komerční banky Michal Teubner.