Přehled červnových akcí v Praze, kde nemusíte platit vstupné

Jednou z největších červnových akcí zdarma v Praze je festival United Islands. Letos se stěhuje z centra do Karlína. Uskuteční se 23. a 24. června a spojí se s oslavami 200. výročí založení této čtvrti.

Akce se chystá na náměstí, u stanice metra Křižíkova, v Kaizlových sadech či na Rohanském ostrově. Zajímavý bude doprovodný program United Continents. Během něj si budete moct vyzkoušet sporty všech kontinentů planety. Například africkou mancalu, čínské jianzi, portugalskou obdobu pétanque zvanou jogo de malha, australský kriket, asijskou obdobu nohejbalu sepak takraw či americký softball.

Festival se koná od roku 2004. Každý rok představuje kapely z celého světa, přiláká desetitisíce lidí.



1. června

Odpoledne zážitků: slackline, žonglování, koloběžky ad. Vyšehrad, 16.00–22.00



2. června

Zkuste si práci našich dědečků – kosení. Loučka u Šlechtovy restaurace, 5.30–9.00.

2. až 4. června

Konají se Pražské primátorky, součástí programu bude páteční party na Rašínově nábřeží 20.00-22.00

3. června

Sousedský brunch na Nuselských schodech. Tahle hezká akce není jen pro místní, přijít můžou všichni. Ochutnávky dobrot od sousedů, diskuse a další. Nuselské schody, 11.00–15.00

6. června

Zahájení festivalu m3 //. Vystoupí třeba kapela Please the Trees. Festival má ukázat, jak dostat umění a život do veřejného prostoru a více ho zpřístupnit lidem. Program: koncerty, street art, pro děti ad. Kaizlovy sady – Karlín, 18.00–22.00. Každé úterý se koná cvičení jógy na Štvanici, 18.00–19.00

8. až 10. června

Multižánrový festival Praha Žije Hudbou. Zahraje Tomáš Klus, Vladimír Merta nebo Xavier Baumaxa. Na 40 buskerpointech představí na 200 umělců. Vystoupí divadelní soubory jako Cirk La Putyka či Long Vehicle Circus. Více na www.prahazijehudbou.cz, 14.00–21.30

10. června

Pražská muzejní noc. Více na Prazskamuzejninoc.cz. Na Letné bude Koncert pro (šumavskou) divočinu. Stalin, 14.00–22.00

12. června

Nominační večer České ceny za architekturu 2017. Pragovka, od 19.30

17. června

Otevření krytu Folimanka. Více na krytfolimanka.cz, 9.00-15.00.

19. června až 14. září

Kinobus – různá místa v Praze. Více na facebook.com/KinoBusCZ



22. června

Koncert České filharmonie. Hradčanské náměstí, 20.20–22.00

24. června

Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nad Prahou budou znít skladby od Smetany, Šostakoviče nebo Čajkovského, prostor Stalin na Letné 19.30–22.00

25. června

Den otevřených dveří a trh na francouzském velvyslanectví. Prohlédnout si můžete Buquoyský palác, sídlo francouzské diplomacie. Více na www.tydenfrancie.cz, 11.00–20.00

28. června

Fenomén „castellers“! Lidské věže se budou stavět i v Praze! Náměstí Jiřího z Poděbrad, 18.00–21.00.

Další akce zdarma najdete na facebook.com/PrahaZdarma