Rychlodráha na Ruzyni. Sliby a marné čekání

Kolik to bude stát? ● Cena za modernizaci trati z pražského Masarykova ná- draží do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla vyjde na 31 miliard korun. ● Původně ministerstvo dopravy předpokládalo cenu zhruba o deset miliard nižší. ● Důvodem jsou vyšší ceny stavebních prací oproti době, kdy se zpracovávala studie proveditelnosti. Stavbu prodraží i varianta trasy vedené tunelem pod Střešovicemi. ● Ambicí správy železnic je zvýšit počet cestujících vlakem mezi Kladnem a Prahou ze současných 6 tisíc na 24 tisíc. Dalších 20 tisíc cestují- cích by podle projektu mohlo cestovat na pražské letiště a z něj. Cesta od letištních terminálů na nejbližší přestup na metro na Veleslavíně by měla trvat 11 minut.