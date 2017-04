Sedmička řeší budoucí podobu železnice na letiště

Oprava začne od karlínského viaduktu Negrelliho viadukt v Karlíně. Negrelliho viadukt v Karlíně. Negrelliho viadukt v Karlíně. V květnu začne předáním staveniště dlouho plánovaná rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Větší omezení pro cestující ale pravděpodobně začnou platit až v srpnu.



Rekonstrukce druhého nejstaršího mostu v Praze, který je technickou památkou, bude trvat dva roky. Její začátek komplikovala jednání s majiteli pozemků v okolí autobusového nádraží Florenc.



Vlaky od Kladna budou zastavovat na nově vybudované zastávce Vltavská, která bude přímo u stejnojmenné stanice metra trasy C.



Vlaky od Kralup budou opravovaný most objíždět přes nádraží Holešovice.



Rychlíky budou opět končit až na Hlavním nádraží.



V metropoli nebude zavedena žádná speciální náhradní doprava. O cestující se na Vltavské postará linka C nebo tramvajová linka 14.



Vznik zastávky Vltavská je také určitým testem. Pokud se osvědčí, nevylučuje Ropid, že by zde vznikla zastávka trvalá. Ta by umožňovala přímý a pohodlný přestup na metro podobně jako před časem vybudovaná zastávka na Kačerově.