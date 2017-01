Seriál Glee po česku. Muzikál umí také tuzemští studenti

Plná třída adolescentů sedí v lavicích a povídají si. Najednou několik z nich vyskakuje a dává se do zpěvu a tance. Nesledujeme však epizodu amerického muzikálového seriálu Glee, kde je podobný způsob vyprávění běžnou záležitostí, ale čtvrtý autorský muzikál studentů pražského Gymnázia Evolution s názvem Židle v kruhu.



„Děj vypráví o tom, jak by to vypadalo, kdyby se studenti vzbouřili a dostali učitele do blázince. Revoltuje se pochopitelně proti zbytečnému biflování,“ řekla deníku Metro jedna ze studentek Emma Dobešová.



Původní muzikál, na kterém se podílelo více než 120studentů školy rozdělených do několika pracovních skupin, mohlo zhlédnout několik šťastlivců v první polovině ledna v Divadle Broadway. Představení mělo takový úspěch, že už nyní gymnazisté chystají přídavky.

„Oslovila nás třeba Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, která chce využít naše představení jako alternativní formu výuky. Budoucí kantoři se tak vtipnou formou seznámí s tím, jak žáci vnímají školu a učitele jako takové,“ dodává zástupce ředitele gymnázia Matěj Bíža, podle kterého se chystají představení také pro základky a další střední školy.

Muzikálů, které by vznikly na půdě neumělecky zaměřené střední školy, v tuzemsku mnoho nenajdete. Za posledních deset let jich zde vzniklo zhruba šest. Muzikál Židle v kruhu, který svým názvem odkazuje na terapeutický kruh židlí, však nemá za cíl pouze pobavit, ale také bourat předsudky a přimět lidi přemýšlet o duševním zdraví. „Symbolicky byl pak výtěžek z představení věnován Národnímu ústavu duševního zdraví,“ doplňuje Bíža.

Studentské muzikály První představení Židlí v kruhu navštívilo pět set diváků, druhé bylo již absolutně vyprodáno.

Muzikál o dvou dějstvích v celkové délce více než dvou hodin dokázal dostat na pódium několik desítek tanečníků a více než dvacítku herců a hudebníků. Na scéně se střídala dvě různá prostředí – psychiatrické léčebny a střední školy.

Autorem studentskými vtípky prošpikovaného scénáře se stal Pavel Mokřejš, hudbu složil profesor matematiky Jan Volt. Společnými silami učitelů a studentů vznikly na gymnáziu na Jižním Městě v minulosti ještě tři autorské muzikály. První se jmenoval Ludvík, druhý Oratorium a předposlední, který měl před šesti lety premiéru na prknech Národního divadla, nesl název Pekelnej škvár.

Jeho děj vyprávěl o mladém a nadaném saxofonistovi Matějovi, který se snaží prorazit do světa hudby a najít své místo v životě. „Cestu mu ale zkříží egoistický a proradný producent Škvára, který na každém chce jen vydělat. Toho se snaží dopadnout hlavní dvojice, zkušená a protřelá čertice Palindroma a její nebeský protějšek, nezkušený a poměrně naivní anděl Arcussina,“ popisuje děj plný metafor studentka Emma Dobešová.

Muzikál Židle v kruhu spustil také osvětu na zvýšení povědomí o duševním zdraví na sociálních sítích. Stačí se jen vyfotit se židlí na zajímavém místě, v zajímavé póze nebo jen tak, potom sdílet fotku na Instagramu či Facebooku s popiskem #davamzidlidokruhu a vyzvat přátele, ať se taky přidají. Kampaň již podpořily osobnosti jako Zdeněk Svěrák, Aleš Háma, Marek Daniel, Marie Doležalová či Tereza Kostková.