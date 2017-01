Signál v metru. Metropole k němu má o krok blíže

Někdo získá možnost si zavolat, někdo přijde o svůj klid, jiný dostane příležitost vyřídit si třeba maily nebo si zkontrolovat, jestli mu na další stanici neujede navazující tramvaj.



Po několika letech, kdy se mluvilo o mobilním signálu v ­podzemní dráze, se přechází od slov k činům. Praha se tak zařadí po bok většiny světových metropolí, kde je pokrytí metra signálem běžnou věcí, a ­některé metropole nabízejí v podzemní dráze i možnost připojení k wi-fi.

„Minulý týden jsme schválili nezbytné podmínky k uzavření sedmnáctileté smlouvy s operátory,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar. Do konce letošního roku by se tak měl zatím jako pilotní projekt pokrýt nejstarší ­nejfrekventovanější úsek linky C od stanice Muzeum po Roztyly. „Poté se bude rozvíjet pokrytí signálem do celé tunelové sítě,“ dodal Gillar.

Odhadované náklady na pokrytí metra signálem, které se pohybují kolem sta milionů korun, zaplatí konsorcium operátorů. Za využívání tunelů budou platit nájem.

Zatím není jasné, jaké bude nájemné, kompenzace městu by totiž nemusela být jen finanční, ale třeba i sdílení dat, která operátoři získají. Dopravce by mohl data o ­tom, kolik a kde se pohybuje v metru lidí, využít ke zlepšení podmínek pro cestující.

Smlouva by měla být podepsaná do konce února a dokončení projektu závisí na investorovi, konsorcium by mělo pokrytí dokončit do konce roku. Ale o pokrytí tunelů se jedná několik let, a dokud nebude smlouva podepsaná, je termín jen spekulace.

Už v současnosti se lze k internetu připojit na lince A, a ­to od stanice Dejvická po Nemocnici Motol.