Sloupek Aleše Vavřince: Vězení on-line světa

Mobil. Notebook. Facebook. Žrouti času, ale především žrouti toho nejcennějšího, co máme – naší pozornosti. Vytvořili jsme si technologické vymoženosti, aby nám sloužily. Aby nám dělaly životjednodušší a zároveň bohatší. Aby nás osvobodily. Ono se ale něco zvrtlo, není-liž pravda.

Možná jedete v metru stejně jako já, když nad tímto sloupkem přemýšlím... zvedněte hlavu a podívejte se kolem sebe. Kolik lidí celou cestu zírá do obrazovky. Netuší, kde jsou a s kým tam jsou. Jsme civilizace, která je nejvíc „osvícená“, jen trochu jinak, než zmiňují staré moudré texty. Naše „osvícení“ neosvobozuje, nýbrž zamyká do vězení.

Samozřejmě mobily ani sociální sítě nejsou žádný ďábel, jen to s nimi musíme umět. Pokud si nestanovíme jasné hranice, je velmi snadné podstatnou část života trávit ve světě on-linu. Uvědomte si, že všichni máme jen omezenou kapacitu vlastní pozornosti. Doporučuji bedlivě si vybírat, kam přesně ji budete směrovat.

Čím více k světu virtuálnímu,tím méně jí bude zbývat na to podstatné. Na vztahy. Sami na sebe. A pokud nedáváte dostatek pozornosti sami sobě, jak chcete být spokojení a cítit, že život dává smysl? To nelze. Bez pevného spojení sami se sebou je bytí poněkud ploché a prázdné. A žádné nablýskané auto, milenka nebo honosný dům tuhle prázdnotu nezaplní.

Mám pro vás jednoduchý návrh. Prozkoumejte, kolik času trávíte s displejem a kolik pozornosti věnujete důležitému – vztahům, které máte, a sami sobě. Dopřávejte si digitální detox – pravidelný čas bez obrazovky. Když jste s partnerem, věnujte se mu na 100 procent. Vztahy jsou to nejcennější, co máte. Rozbitý mobil vyměníte za pár minut, rozbitý vztah nikoli. Po cestě do práce nechte mobil v kapse a jen buďte. Pozorujte svoje myšlenky. Vnímejte svoje tělo a pocity. Teď a tady. To je to jediné místo, kde objevíte to pravé bohatství.