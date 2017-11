Sloupek Jakuba Koháka: Tvoje tvář má... brýle!

Tuto sobotu nám skončila již čtvrtá řada televizní, pěvecko-společenské soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Opět jsme žasli nad talentem a umem soutěžících, televizní diváci drželi palce svým favoritům a mně zůstalo asi 50 kusů brýlí.

Vyzval jsem totiž fanoušky našeho pořadu, aby mi posílali brýle, které já si následně nasadím v přenosu, budu v nich mudrovat, a když bude čas, řeknu i historii oněch okulárů. A sešly se moc pěkné kousky! Tak například Iva Šiflová ze Zlína mi poslala brýle, které si pořídila kdysi v Londýně. Michal Tůma ty své zas vyhrál na pouti v Mukařově, optičky z Opavy mi zaslaly chlupaté brýle, Nina z Ostravy brýle alkoholické, Karel z Loun slušivé, Milada Hladíková brýle po otci, a Pája z Krkonoš dokonce po dědečkovi. A mnoho dalších super kousků mám ve svém šupleti – až si říkám, že snad založím nějaké muzeum.

Ovšem ještě počkám. Bude-li další řada, opět vyzvu diváctvo, aby mě zahrnulo předměty, které mohu vystavit v telebedně, takže následně to do muzea půjde sakumprásk, všechno najednou. Přemýšlím o pletených čepicích, ponožkách a rukavicích nebo o hodinkách.

Zrovna nedávno se vydražily hodinky Paula Newmana. To byla paráda! Ale ne, nepotřebuji drahé, stačí mi k im zajímavý příběh. Anebo když je vyrobí dítě – z lásky a čistého entuziasmu. To je potom nádhera! Na závěr chci pozdravit sympaťáka z ulice, který rád čte moje sloupky. Není lehké žít bez domova a udržovat si humor, optimismus a pozitivní vidění světa. Jiří Rovný takový je. Přeji ti, Jirko, abys bojoval, nevzdával to, a věřím, že se na tebe štěstí usměje.