Sloupek Pavla Maurera: Food fest

„Někdo má rád holky, jiný zase vdolky!“ Jisté však je, že s food festivaly se u nás roztrhl pytel. Můžete jít na buřtový, na rybí, na hamburgerový či na špagetový festival, na etno exotické jídlo, máme festivaly pro vegetariány i vegany, ale také speciální exhibice určené milovníkům vína, pořádají se oblíbené beerfesty, rumfesty, familyfesty či akce pro ty, kdo mají rádi francouzské sýry.



Já jsem minulý rok namátkově vygoogloval asi 90 festivalů, jež se odehrávají v naší zemi od května do října, a musím přiznat, že se mi z toho počtu zatočila hlava! Naštěstí se návštěvníci food festivalů – gastronauti – v tom festivalovém mumraji už naučili celkem zkušeně orientovat. Dobře vědí, kolik kde co stojí, zda nejsou malé porce, citlivě vnímají festivalové zázemí, program a hygienu. A když se jim něco nelíbí, okamžitě festival „hateují“, pranýřují a nenechají na něm nitku suchou! To je v pořádku. Když host platí, vyžaduje odpovídající servis! Pořadatelé festivalů tak musí neustále zvyšovat kvalitu svého produktu, protože konkurence je velká a požadavky vzrůstající.

Z vlastní dvacetileté zkušenosti musím přiznat, že nakonec můžete pečlivě připravit úplně všechno: skvělé jídlo, pití, muziku, program, cooking show a školu čepování či řízenou degustaci vína a další gastro-atrakce, ale když začne pršet, tak je zábava na festivalu poloviční! A když prší opravdu hodně – je třeba být na tuto alternativu dobře připraven. Degustační kryté stany „zahřívací“ pokrmy a nápoje a další vychytávky.

Nicméně stejně se zítra půjdu – pro jistotu – pokorně pomodlit na Vyšehrad do chrámu sv. Petra a Pavla, aby nám z nebe laskavě na tento víkend seslali příznivé počasí. Pak teprve bude tato národní kulturní památka poprvé v historii zcela patřit XI. Prague Food Festivalu a především milovníkům dobrého jídla a pití i neobvyklým romantickým výhledům z barokního opevnění na naše překrásné město.