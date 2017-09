Sloupek Petra Justa: Čtěte programy

Bezpečná země, vysoké platy, hospodářská prosperita, kvalitní zdravotnictví, důstojné stáří, více peněz do školství, sebevědomá zahraniční politika a mnoho dalších podobných hesel vídáme v dnešních dnech na všech možných vývěsních plochách.

Je to znamení, že je tu opět předvolební sezona vábení voličů. Do voleb zbývá ode dneška přesně pět týdnů a hustota pokrytí propagačními materiály kandidujících stran a hnutí bude už jen a jen vyšší.



Pokud by se volič rozhodoval jen podle hesel na plakátech (doplněných o usmívající se tváře lídrů a kandidátů), musel by si říci, že je vlastně jedno, koho zvolí. Vždyť všichni pro nás, občany, chtějí jen to dobré. Kdo by nehlasoval pro stranu nabízející vše, čím jsem zahájil dnešní sloupek. Ale problém je v tom, že takových hesel vám každá strana vyprodukuje, kolik budete chtít. Ale stručné zjednodušené heslo je jen marketingový magnet.

Pochopitelně na plakát se nevejde víc než jen pár dobře zvolených úderných výrazů. A protože jsem vás, milé čtenářky a milí čtenáři, často nabádal k tomu, abyste při svém politickém rozhodování byli kritičtí, učiním tak i nyní.

Možná mě mnozí z vás hned po přečtení ukamenují, ale s tím už tak trochu počítám, když se chystám vyřknout větu: „Čtěte programy!“ Není to úplně klasická četba na dobrou noc a asi byste si to ani nepřibalili s sebou na dovolenou. Ale doba dovolených skončila a stojí před námi seriózní rozhodování o budoucnosti, a to nejen té nadcházející v horizontu čtyř let. Za to ten čas na přečtení programu stojí.