Sloupek Vlastimila Vondrušky: Subotnik na dezinformaci

Když se na počátku padesátých let minulého století združstevněnému zemědělství nedařilo a navzdory slibům stany a vlády byl stále nedostatek potravin, musela se najít příčina. Nikdo by samozřejmě nahlas neřekl, že násilné a překotné rozkulačování byla chyba, a tak se nakonec přišlo na to, že za všechno může tehdy přemnožená mandelinka bramborová, kterou k nám tajně nasadil americký imperialismus, aby poškodil nadějný socialistický stát.



Když se dnes nedaří tradičním politickým stranám a lidé začínají reptat proti byrokratickým a centralistickým zásahům, nikdo z mocných samozřejmě nepřizná, že něco dělá špatně. Problém však je, že máme demokracii a lidé se u voleb rozhodují jinak, než si přejí panovníci. A tak se musel najít nějaký důvod. Do našich voleb totiž zasahuje Rusko! Stejně jako imperialisté kdysi šířili mandelinku bramborovou, šíří dnes Putin hoaxy, dezinformace a já nevím co ještě. A proto se semkněme! Pionýři, mládežníci a úderníci kdysi vyhlašovali subotniky neboli dobrovolné brigády a dávali si závazky, že budou ve volném čase sbírat a ničit mandelinku. Následujme jejich příkladu! Mladí aktivisté a úderníci korektnosti a evropanství by si měli dávat závazky, že týdně zničí alespoň jednu dezinformaci a odhalí jednoho proruského agenta. A to prosím dobrovolně, ve svém volném čase jako brigádu pro dobro Evropské unie. Před sedmdesáti lety jsme nedovolili západnímu imperialismu, aby strkal svůj odporný nos do naší socialistické zahrádky, nedovolme ani dnes postsocialistickému Rusku, aby strkalo své trolly do naší krásné kapitalistické zahrádky.