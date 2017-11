Smíchovská lanovka končí, nahradí ji výtah za 30 milionů

Legendární červená kabina propojující budovy hotelu NH Prague City na Smíchově se v posledních letech stala místem, kam vyrážejí turisté přesycení pražskou klasikou. Lanovka spojující spodní a horní budovu hotelu je ale na hranici životnosti, a tak ji tu po více než dvaadvaceti letech provozu a více než čtyřech milionech jízd nahradí moderní šikmý výtah.



„Od ledna by se mělo začít s výměnou a pro cestující by nová podoba mohla být připravena asi za dva až tři měsíce,“ říká recepční Jana z NH Prague City hotelu, kam se deník Metro vypravil. Její optimismus nesdílí kolegyně Zuzana. „Výtah si místo lanovky moc představit nedovedu. Jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne,“ dodává Zuzana.



Lanová dráha hotelu na Smíchově Lze odhadovat, že za téměř 22 let provozu vykáže přes 100 motohodin, 3,7 milionu jízd a 14,8 milionu pasažérů.



Současná lanovka ujela vzdálenost 580 tisíc kilometrů, což odpovídá asi 14,5 cesty kolem rovníku.



Výrobcem lanovky byla v roce 1996 rakouská firma Doppelmayer. Její šikmá délka nyní činí 155,9 metru, doba jízdy jednu a půl minuty.



Převýšení, se kterým se kabina musí potýkat, činí 50 a půl metru. Maximální sklon je zde kolem 31 stupňů. Plynule regulovaná rychlost je až 2,5 metru za sekundu.



Kapacita vozu je 12 osob. Přepravní kapacita v jednom směru je tedy 186 osob za hodinu. Výkon pohonu je pro rozjezd až 78 kW. Průměr tažného lana činí pouze dva centimetry.



V horní budově hotelu bydlí při svých srazech česká fotbalová reprezentace, která to má jen několik metrů na tréninkové hřiště.



Vyhlídka na město, specifický vzhled kabiny i skutečnost, že lanovka je zdarma přístupná pro každého, z ní v minulosti udělaly skvělý tip pro hledače neobvyklých zážitků. Cestující, kterých podle vedení hotelu lanovka přepravila za dobu svého provozu téměř patnáct milionů, jsou hlavně hoteloví hosté.



Podle recepčních ale slouží také k přepravě zaměstnanců, jako jsou kuchaři, údržbáři a tak dále. „Zejména u obyvatel, kteří sportují na kopci, je lanovka velmi populární a využívaná, proto doufám, že bude skvěle fungovat i po rekonstrukci,“ doplňuje slova hotelového personálu starosta Prahy 5 Pavel Richter.



Nejmenší pražská lanovka ukončí svůj provoz k 1. lednu. Od třetího zde bude probíhat demontáž stávající lanovky a od 18. ledna začne švýcarská firma Inauen-Schätti instalovat nový šikmý výtah. Zahájení provozu je naplánováno na konec března příštího roku.



Hotel podle slov vedení nebude zájemcům o projížďku nijak bránit ani v budoucnu. Lanovku nahradí šikmý výtah za 1,3 milionu eur, tedy částku přesahující 30 milionů korun. Kabina se bude od té původní lišit nejen vzhledově, ale vyfasuje také jiný pohon s vícero lany. „Půjde tedy spíš o technický rozdíl, který běžný člověk ani nepozná. Pozná však modernější, větší a rychlejší kabinu, než má dosavadní lanovka,“ vysvětluje vedení hotelu ve svém prohlášení.



Přepravní kapacita kabiny se oproti té staré nezmění. Výtah i nadále pojme dvanáct osob. Maximální rychlost zůstane rovněž stejná, tedy dva a půl metru za sekundu. O pohon se postarají čtyři lana s menším průměrem, než má současná lanovka.



Součástí čtyřhvězdičkového hotelu NH Prague City, jemuž lanovka patří, jsou dvě hotelové budovy spojené lanovkou, 441 pokojů, 15 konferenčních místností, dvě restaurace, dva bary a fitnesscentrum s wellnessem.



Horní hotelová budova se nachází na vrcholu kopce Mrázovka, uprostřed parku, v blízkosti Mozartova muzea ve vile Bertramka. Španělský řetězec NH Hotels koupil hotel v říjnu 2012 od řetězce Mövenpick.