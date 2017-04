Stávka scenáristů se dotkne i Čechů

Teď něco podobného hrozí znovu. Jak informoval server tvzone.cz, odbory amerických scenáristů nyní jednají s produkčními společnosti o nových smluvních podmínkách. Průměrné mzdy scenáristů totiž poslední roky klesají a zvětšují se rozdíly mezi finančně výhodnějším psaním pro klasické stanice (net- works) oproti kabelovkám a VOD službám (Netflix).



„Seriálů, jež se aktuálně pomalu blíží k finále svých sezon, by se to nedotklo, stejně tak letních premiér, jako je nová řada Hry o trůny. Do potíží by se ovšem dostaly podzimní novinky a pokračování, které by potřebovaly, aby se během června a července už natáčelo,“ informoval server.

Zpoždění produkce by pak znamenalo odsouvání premiér a omezování počtu epizod na řadu. Obrovským problémem pro stanice by bylo, že by svým klientům kupujícím reklamní čas nebyly schopné říct, kdy se co bude vysílat.