Putovní socha ozdobila lázně, dříve už ji obdivovali třeba na Harvardu

Dílo světoznámého umělce Tonyho Cragga zdobí od pátečního poledne park Střed v Mariánských Lázních. Nese název Over the Earth (Nad Zemí). S nadsázkou by se dala nazvat sochou putovní, v minulosti ji mohli obdivovat mimo jiné třeba i na Harvardu. Mariánským lázním ji nyní zdarma zapůjčil podnikatel Leon Tsoukernik, který je známý svou vášní pro umění.