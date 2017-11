Stovky tisíc Pražanů přibudou na okraj města

Přípravy územního plánu, který má v metropoli nahradit jeho zastaralou verzi, jdou do další fáze. Institut plánování a rozvoje (IPR) proto na svém portálu zveřejnil podrobnou mapu. Ta je složená z ­leteckých snímků, prohlížeče výkresů i ­aktuální dokumentace, z níž si Pražané mohou udělat představu, jak by jejich město mohlo v budoucnu vypadat.



„Pro nás je Metropolitní plán dokumentem, v němž je tím nejkomplexnějším způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. Je to rámec pro další dílčí plány a projekty, kterými se zabývá IPR, ale i mnoho dalších městských institucí,“ říká ředitel institutu Ondřej Boháč.

Verze plánu, kterou si Pražané nyní mohou prohlédnout na webu IPR pod zarážkou verze 3.3, není zdaleka konečná. Nyní plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj. „Plníme harmonogram přípravy tak, aby na jaře příštího roku mohlo být zahájeno projednání s městskými částmi, dotčenými orgány a veřejností. Do té doby uspořádáme řadu setkání, na kterých se budou moci všichni zájemci s návrhem seznámit. Připomínkovací proces je pro výslednou podobu dokumentu zcela zásadní, proto návrh zveřejňujeme již nyní,“ dodává náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Oproti v minulosti zveřejněné verzi se do plánu konečně dostala také výšková regulace zástavby. Další změna se pak týká celkové kapacity města. „Ta se zvýšila a hypoteticky zde není místo pro čtyři sta, ale pro šest set tisíc lidí. Ale to číslo je čistě teoretické,“ dodává Boháč, podle kterého by se mohla kapacita zvýšit hlavně v okrajových částech Prahy. Nerozšířily by se však zastavitelné plochy, ale pouze počet pater. „Plán neřeší detail jednotlivých parcel či ulic, jde o koncepci celého města o rozloze téměř 500 kilometrů čtverečních,“ doplňuje Ondřej Boháč.

Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a ­v ­jakém rozsahu. Současný platí od roku 1999. Metropolitní plán má kromě výškové regulace také zastavit rozšiřování Prahy na volné pozemky v jejím okolí. Městským částem má pak dávat možnost území dále regulovat vytvářením vlastních menších plánů s ­konkrétnějšími omezeními. Kolem územního plánu v­ minulosti panovaly spory, kvůli kterým skončil ve funkci šéf institutu Petr Hlaváček a dočasně také hlavní autor plánu Roman Koucký. Praha má mít nový plán do roku 2023, o tři roky později, než bylo původně v plánu.