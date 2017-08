Studenti ČVUT už nechtěli mít boty od bahna, vylepšili si kampus

Není první Pro Fakultu architektury ČVUT je to již druhý projekt. Tím prvním je AIR House, energeticky soběstačný dům, který navrhl a postavil tým ČVUT vedený Fakultou architektury do soutěže Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

Letošní instalace vznikla v ­rámci letního rukodělného workshopu, který probíhal od 10. do 14. července. Zorganizovali jej pedagogové Ateliéru MáMA Josef Mádr a­ Šárka Malošíková, kteří v ­předchozích letech realizovali se studenty dřevěné objekty na nábřeží v Plzni a na pláži v Mnichově Hradišti. „Pořádáme tyto dílny pravidelně. Chceme, aby se studenti setkali se skutečným zadáním, které vlastními silami dotáhnou až do realizace, a aby si vyzkoušeli různé role v týmu,“ říká vedoucí ateliéru Josef Mádr.