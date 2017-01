Tramvaj srazila pekaře. Dostal dvacet zlatých odškodného

Nejtragičtější nehody Černým dnem pražských tramvají byl 17. únor 1982.



Nehoda tramvaje typu T1 se odehrála na Špejcharu. Na výhybce vedoucí do smyčky Špejchar vykolejil vůz linky číslo 26, který tudy projížděl. Nehoda si vyžádala 7 mrtvých a 48 zraněných.



Nejtragičtější tramvajová nehoda se nestala v Praze, ale v Ústí nad Labem. Bylo to 13. července 1947, kdy selhaly přeplněné tramvaji brzdy, vykolejila a narazila do sloupu vysokého napětí. Celkem zahynulo 30 cestujících a 76 osob bylo zraněno.