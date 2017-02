Trestanci pracují, hrabou listí nebo volají z call centra

Odměna Vězni si prací při výkonu trestu mohou vydělat. Jejich odměny určuje zákon, který je dělí do tří skupin: Za nekvalifikovanou práci dostávají 4500 korun, za práci, pro kterou je zapotřebí odborná kvalifikace nebo vyučení v oboru, 6750 korun. Za zvláště náročné a specializované práce vyžadující vyšší než střední vzdělání náleží vězňům 9000 korun.



V Česku pracuje 7860 vězňů z celkového počtu 15 059 práceschopných odsouzených. Celkem je v tuzemských věznicích 22 573 vězňů. Z toho 20 915 jsou muži a 1658 ženy.



Pracující trestanci nejsou v Česku vůbec žádná rarita. Pracuje totiž zhruba polovina práceschopných z nich. A rozhodně nejde jen o práci s koštětem nebo lopatou. Jednou vězni pomohou vylovit rybník, jindy vyrábějí hračky nebo autodíly. Raritou je i vězeňské call centrum, ve kterém trestanci nabízejí služby mobilního operátora.



„Odsouzený nemá možnost ovlivnit, na jaké číslo zavolá, protože jsou náhodně generovány. Veškeré hovory jsou monitorované a prostory call centra jsou nepřetržitě sledovány několika kamerami,“ popsal chod call centra Ivan Suchý, mluvčí Věznice Vinařice.

Od pondělí nově pracují trestaní lidé také v Praze 2. Jako metaři chodí ve skupinkách po dvou, přičemž každou skupinu doprovází pracovník úklidové firmy Komwag, která se společně s Prahou 2 do projektu zapojila. „Nenastane situace, že by byl odsouzený na ulici sám,“ říká starostka Prahy 2 Jana Černochová. Do budoucna se počítá, že se do úklidu zapojí desítky vězňů.

Podle šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala byli do projektu vybráni ti, kteří si odpykávají trest za menší trestnou činnost. Jejich zaměstnání mimo věznici navíc schvaluje odborná komise složená ze speciálních pedagogů či psychologů, kteří všichni musí vyslovit souhlas.

Výhodou pro zaměstnavatele, kteří dají vězňům práci, je nižší mzda i to, že pokud jeden vězeň onemocní, v práci ho zastoupí jiný. „Vězni, kteří budou pomáhat v Praze 2, dostanou odměnu 4500 korun. Pokud budou svou práci dělat dobře, mají nárok i na odměnu. Ta může být až 20 procent navíc k platu,“ říká Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby. Odsouzení pak těmito penězi mohou splácet své dluhy nebo si za něco koupit v kantýně.