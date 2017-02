Troja padá. Bude to Palmovka. Záchranka chce nové sídlo

Sídlo mělo být v Troji, tamní radnice je ale proti. Proč jste si jako další možnost vybrali zrovna Palmovku?

Hledali jsme rychlou záložní variantu a Palmovka se nám jeví jako nejlepší možná. Záchranka by se mohla stát dominantním nájemníkem v­ rozestavěném objektu. Mohla by zaplnit celý věžák, kde měla sídlit radnice.

Sídlo záchranky Záchranáři nyní vlastní budovu nemají a působí v pronajatém a podle nich nevyhovujícím domě v Korunní.

Výstavba sídla v Troji u výjezdu z tunelu Blanka měla začít už v ­roce 2013. Několikrát odložená stavba je vyčíslena na více než 400 milionů korun. Projekt zablokovala žaloba trojské radnice, která k ­němu měla řadu výhrad. Praha se záchrankou našla alternativu, záchranka by měla mít nové sídlo v budově Nová Palmovka, původně určené pro radnici Prahy 8. Komplex za více než jednu miliardu korun je už dva roky opuštěný a zablokovaný sporem mezi Metrostavem a Prahou 8.

Co všechno se tam přestěhuje? Bude i heliport?

Je tam dostatek prostor. Určitě se tam přestěhuje jak administrativa, tak dispečink, může tam být i výjezdové stanoviště pro sanitky. Ale to je spíše otázka na pana ředitele Koloucha, na něm bude, co na Palmovce všechno nakonec bude. S heliportem ale na Palmovce nepočítáme.

Splňuje objekt všechny vaše požadavky?

Měli jsme obavy, jestli splníme všechny bezpečnostní podmínky, ale v objektu se dají dobře oddělit prostory budoucí záchranky od zbytku prostor, které budou v budoucnu komerčně využity.

Jak daleko je jednání o získání budovy?

Probíhá smírčí řízení mezi Prahou 8, magistrátem a dalšími, do kterého jsme vstoupili. Dle mých informací by mělo dojít k podpisu memoranda a ­do tří měsíců by mělo být všechno vyřešeno.

Bude potřeba nové stavební povolení?

Myslím, že to bude v rámci toho dřívějšího, samozřejmě budou nutné nějaké změny v­ projektu, ale bude to rychlejší než začínat na zelené louce.

Kdy tedy bude hotovo?

Moje ambice je, aby to bylo do roka od získání objektu, od skončení smírčího řízení a­ vypořádání všech závazků. Rád bych na podzim začal stavět a­ do konce příštího roku aby bylo hotovo.

Chystáte i nějaká­ nová stanoviště?

Dochází k optimalizaci sítě ve smyslu lepšího rozložení míst, přibývá počet výjezdových míst, zejména v­ rozvojových a okrajových územích metropole. Záchranka má stále ambice zlepšovat dojezdovou dobu. Zákon mluví o dvaceti minutách, my už teď jsme na sedmi osmi. Tam, kde to dává smysl, navíc slučujeme hasiče se záchrankou.

Přibývá v sanitkách žen?

O to se snaží pan ředitel Kolouch a já ho v tom jenom podporuju. Myslím si, že je to správná cesta. Díky technice, jako jsou schodolezy, už je to dnes možné.