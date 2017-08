V centru metropole chybí úklid. Nepořádek u stolků lidem vadí

Lidé se usadí, posvačí, ale už neuklidí. „Každé ráno při cestě do práce mám opravdu nehezký pohled na to, co dovedou někteří návštěvníci Prahy, a je mi z toho smutno. Říkám si, jestli si zaslouží sedět u­ stolu,“ uvedla čtenářka deníku Metro Markéta Maxová, která upozorňuje na nepořádek kolem posezení v ­horní části Václavského náměstí.

„Nepořádek kolem židlí na Václavském náměstí intenzivně řešíme s lokálním správcem, kterým je Sdružení Nového města pražského, a i s Pražskými službami. Podařilo se nám umístit odpadkové koše do bezprostřední blízkosti mobiliáře,“ uvedl mluvčí Institutu plánování a­ rozvoje Marek Vácha.

Institut, který za projektem stojí, také řeší pravidelný úklid a možnost oplachu dlažby v okolí. „Je možné, že zaslané fotky byly pořízeny předtím, než byly tyto kroky provedeny, protože koše jsou od mobiliáře ještě daleko. V­ každém případě se snažíme problém co nejdříve odstranit. Věříme, že příští týden se už obejde bez problémů,“ slibuje Vácha.

Městské stolky a židle najdete letos na zhruba čtyřiceti místech v centru i­ na periferii metropole.