Vánoční trhy začnou u Ludmily, Staromák se přidá až v prosinci

Vánoční trhy v Praze Deník Metro vybral několik vánočních trhů a akcí na území metropole. Nabízíme také provozní dobu trhů.

● Náměstí Míru: 20. 11. – 24. 12., provozní doba: denně od 10 do 19 hodin ● Tylovo náměstí: 23. 11. – 24. 12., provozní doba: denně od 10 do 19 hodin ● Pražský hrad: (náměstí u svatého Jiří) 24. 11. – 6. 1. 2018, provozní doba: po-čt od 9 do 18 hodin, pá-ne 9 až 19 hodin ● Náměstí Jiřího z Poděbrad: 24. 11. – 24. 12., provozní doba: denně od 10 do 21 hodin ● Anděl: 25. 11. – 23. 12., provozní doba: denně od 10 do 19 hodin ● Náměstí Republiky: (před OC Stará Celnice) 25. 11. – 24. 12., provozní doba: denně od 10 do 19 hodin ● Eden: 1. 12. – 23. 12., provozní doba: denně od 10 do 18 hodin ● Výstaviště Holešovice: 1. – 3. 12., provozní doba: denně od 10 do 18 hodin ● Staroměstské náměstí: 2. 12. – 6. 1. 2018, provozní doba: prodejní domky s produktovým sortimentem denně od 10 do 22 hodin. Stánky s občerstvením budou otevřeny denně od 10 do 24 hodin. ● Václavské náměstí: 2. 12. – 6. 1. 2018, provozní doba: stejně jako na Staroměstském náměstí ● Náměstí Republiky: (před OD Palladium), 2. 12. – 6. 1. 2018, provozní doba: stejně jako na Staroměstském náměstí