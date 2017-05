Virtuální renesance po česku

Systémy na virtuální realitu HTC Vive

HTC Vive je VR helma s největší nabídkou her a zážitků. Vive funguje na bázi pohybu po celé místnosti, v rukou máte dva ovladače a na hlavě helmu, do které se vejdou i brýle. Vive se odlišuje od ostatních VR řešení rozšířením virtuální reality o okolní prostor, ve kterém se uživatel má možnost pohybovat. Prostor, v ideální velikosti 5x5 metrů (stačí ale i 4x4), je snímán laserovými čidly, která mapují libovolné objekty a přenášejí je do helmy, čímž zabraňují nechtěným kolizím a dávají možnost mixovat realitu s virtuálně přidaným obsahem. Oculus Rift Rift byl první oznámenou VR helmou, posléze byl koupen Facebookem. Jelikož na Oculus měli vývojáři her a zážitků více času, nabízí lehce lepší grafiku než HTC Vive, na druhou stranu nedává možnost volného pohybu po místnosti. Hrát lze vsedě nebo vestoje. Ovládání Riftu je realizováno Xbox ovladačem, případně s pomocí pohybového ovladače Touch. Oculus Rift je v tuto chvíli určen pro použití z jednoho místa, tedy bez volného pohybu hráče prostorem. V budoucnu lze také čekat kromě her a dalších aplikací hlubokou integraci s Facebookem. Sony PS VR Sony PlayStation VR je podle heren objektivně nejhorší z VR systémů. Ať se již jedná o nabídku her, ovládání, snímaní pohybu pět let starým snímačem, nebo o grafiku. Grafika her často vypadá jako 15 let staré tituly pro PC. S hrami na Vive či Riftu se většina her nedá srovnat. Koupi PlayStationu VR nedoporučuje ani Marek Ďuriš z Virtuální reality v Dejvicích. „Toto VR řešení je dokonce zakázáno půjčovat přímo firmou Sony – asi vědí proč,“ míní Ďuriš. Jediná výhoda PlayStationu je poloviční cena oproti Vive či Riftu, avšak je třeba přičíst konzoli PlayStation 4, televizi, 2x move ovladače, kameru, a dokonce nabíjecí kabely pro Move ovladače, které nepochopitelně ani nejsou součástí krabice s ovladači. Přestože se jedná o doplněk k masově rozšířenému PlayStationu 4, paradoxně má nejtěžší nastavování hracího prostoru, a to skoro před každou hrou. Virtuix Omni Virtuix Omni je platforma určená pro simulaci pohybu prostorem. Funguje v součinnosti s některou s VR helem a jsou pro něj třeba speciální boty. Na rozdíl od VR helem je kompatibilní s libovolnou hrou. Virtuix Omni mají některé herny zakoupené i dva roky, jeho vydání je firmou stále odsouváno. Dodání se nyní očekává v první polovině roku 2017. V Omni se lze pohybovat libovolným směrem, chodit bokem, běhat, skákat i krčit se.