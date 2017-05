Víte, jak je dlouhá tramvaj? Stejně jako plocha, kde se nesmí kouřit

Kde se nesmí kouřit Okolí zastávek není jediným místem, kde se podle nového zákona už nesmí kouřit. Nesmí se kouřit ani: ve zdravotnickém zařízení, ve škole a ­školském zařízení, v ­provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do tří let,



v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,



ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,



ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala,



v prostoru zoo, v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb.