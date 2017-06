Být jeden den vandalem? Vyčištění zastávek vyjde na 800 tisíc, tramvají na miliony

Nálepky v tramvajích, rozbité autobusové zastávky, graffiti na vagonech metra. Pražští vandalové stále hledají nové a nové způsoby, jak se v MHD, a tedy i na hlavním dopravci v metropoli, pražském dopravním podniku, vyřádit.

Podle jeho mluvčí Anety Řehkové tak padají každý rok při odstraňování škod milionové částky. „Jen za opravy přístřešků zastávek z důvodu vandalismu, včetně doplnění zcizených laviček, bylo za loňský rok vydáno osm set pět tisíc korun. Za nejčastěji poškozené lze považovat především ty, které se nacházejí v odlehlejších lokalitách a okrajových částech Prahy. Ze sedmnácti případů vandalismu, které byly za tento rok nahlášeny, se celých patnáct týkalo právě přístřešků. Pachatel byl uveden v sedmi z nich,“ řekla Řehková.



Tramvaje 3,5 Tolik milionů korun zhruba loni zaplatil dopravce za vyčištění graffiti z vozů tramvají. Broušení skel oken a lepení fólií vyšlo na 1,2 milionu. Ostatní poškození stálo další milion korun.

Ještě vyšší náklady dopravní podnik platí za vandaly v metru. Zatímco v roce 2016 ho stáli téměř jedenáct a půl milionu korun, z čehož více než devět milionů tvoří náklady za odstranění graffiti, první letošní čtvrtletí už ho přišli na další tři miliony. „Z toho jen graffiti představují částku dva miliony tři sta tisíc korun, ostatní vandalismus pak 639 tisíc,“ dodává Řehková.



Vandalové v autobusech ● Na odstranění graffiti byly v roce 2016 vynaloženy přibližně dva miliony korun. Na další projevy vandalismu necelých 1,7 milionu korun. ● U graffiti se jedná především o lokální obrazce o ploše půl až jeden metr čtvereční, a to zejména v interiérech autobusů. ● V několika případech došlo na konečných zastávkách během obrátkových časů také k postříkání exteriéru autobusu. Vesměs se jedná o zadní a boční část karoserie, která je poškozena nastříkáním obrazců.

Dopravní podnik bojuje s vandaly společně s policií a pražským magistrátem. Pokud se dopravci podaří identifikovat osobu nebo firmu, která prokazatelně stojí za černým výlepem v prostorách MHD nebo vozech metra, tramvají či autobusech, je následně vyzvána k odstranění vzniklé škody.



„V případě černého výlepu zasíláme dopis společnosti, která je na něm prezentována, a informujeme ji o neoprávněném výlepu reklamních letáků v dopravních prostředcích,“ vysvětluje Řehková, podle které není problémem jen černý výlep, ale i vyrývání znaků do okenních skel, řezání do sedaček či lepení žvýkaček.

„Takováto individua by si měla uvědomit, že prostředky MHD by měly sloužit i dalším cestujícím několik let, nejen jim v danou chvíli, a neničit tak bezohledně cizí majetek. Takovéto nekalé činnosti ke zvelebování a zvyšování komfortu cestování rozhodně nepřispívají,“ doplňuje Řehková.

Vandalem na jeden den



Chcete si beztrestně vyzkoušet, jaké to je být sprejerem? V sobotu se mimořádně od 14.30 do 16 hodin otevře areál společnosti JCDecaux, která

spravuje pražský mobiliář. V areálu v Ocelářské ulici číslo 16 v Praze 9 si budete moci prohlédnout všechny prvky městského mobiliáře, a navíc si budete moci vyzkoušet street art i jeho následné odstranění.

Projekt Vandalem na jeden den vznikl ve spolupráci se společností reSITE. Provázet zájemce bude technický ředitel Tomáš Tenzer.