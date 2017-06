Z polikliniky je památka. Radnice s tím nesouhlasí

Petice, stížnosti a strach ze ­zrušení blízkého lékařského pracoviště. Tak by se dala popsat atmosféra, která ještě donedávna panovala mezi obyvateli Břevnova. Místní se totiž chybně domnívali, že chce radnice místní polikliniku Pod Marjánkou nejen zrekonstruovat, ale také přestavět na léčebnu pro dlouhodobě nemocné, což by připravilo lékaře o ordinace.

Poté, co se vše vysvětlilo a protesty lékařů a místních byly zdánlivě zažehnány, nastala pro radnici další komplikace.

Na základě žádostí několika místních totiž ministerstvo kultury prohlásilo budovu minulý měsíc za nemovitou kulturní památku. Každý detail tak od teď musí radnice řešit s památkáři. „Úřad městské části Prahy­ 6 podává proti tomuto rozhodnutí odvolání – rozklad. Avšak vzhledem k předpokládané délce dalšího projednávání, které může trvat i­ měsíce, a nejistému výsledku, musíme definitivně k budově přistupovat jako k památce. Rekonstrukci zahájíme podle připraveného scénáře a jako první přijdou na řadu výtahy,“ říká radní Prahy 6 Milena Hanušová.



Podle radnice vyhlášení polikliniky památkou nejen zkomplikuje rekonstrukci budovy, ale zároveň tím pádem nepůjde respektovat všechny náměty a připomínky lékařů na uspořádání budoucích prostor. „Přesto nadále pokračují naše jednání s lékaři o budoucím umístění jednotlivých ordinací, kdy se jim pokusíme v co největší možné míře vyjít vstříc,“ konstatuje zdravotní rada Marián Hošek.

Proti rozhodnutí ministerstva kultury se radnice sice odvolala, už nyní je však jasné, že se celá rekonstrukce zdrží přinejmenším o měsíce.

Přesto kolem rekonstrukce panuje řada dalších otázek. Praha 6 má sice od magistrátu na opravy přidělenou dotaci šedesát milionů korun, kterou může čerpat do konce příštího roku, nejsou to však jediné peníze, které si rekonstrukce vyžádá. Radnice totiž kromě přestavby polikliniky vyplatila také téměř čtyřicet milionů korun soukromé společnosti Poliklinika Marjánka. Důvodem bylo vyvázání se z nevýhodné nájemní smlouvy, kterou před šesti lety uzavřelo předchozí vedení na tři dekády dopředu.

V minulosti se problematickými aspekty smluv kolem polikliniky zabýval také Nadační fond proti korupci. Vyšetřování ještě stále probíhá. „Za pár měsíců přitom nastane doba, kdy mohla být smlouva s původním nájemcem vypovězena bez vyplacení nehorázného odstupného. Po ukončení nájemního vztahu však místo zahájení plánované rekonstrukce slyšíme jen výmluvy. Navíc vyhlášení polikliniky kulturní památkou platné stavební povolení nijak neomezuje,“ stěžoval si na setkání s místními opoziční zastupitel Jiří Lála. Lékaři i­ občané mají podle něj málo informací.

Podle mluvčího Prahy 6 Davida Poláka je nyní vše v rukou rozkladové komise ministerstva kultury. „Podle posledních dostupných informací, které vedení Prahy 6 obdrželo, by rozhodnutí mohlo padnout do konce června, pokud ho stihne komise projednat. V opačném případě by to bylo až letos v září,“ doplňuje Polák.