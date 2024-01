Z Michle až na frontu. Zákopové svíčky umí nejen zahřát, ale na jejich výrobu chybí vosk

Jak si lze představit zákopovou svíčku?

Je to svíčka, která vydrží poměrně intenzivně hořet zhruba šest hodin. Záleží na její velikosti a množství kartonu, který je ve svíčce knotem. Základní rozdělení je buď stočený karton do plechovky, nebo hvězdička.

Je v nich rozdíl?

První hoří intenzivněji a kratší dobu, druhá je univerzálnější, vydrží hořet déle. Hvězdičky jsou žádanější, ale při ruční výrobě dají více práce. U nás je to naopak, umíme rychleji vyrobit hvězdičku.

K čemu se zákopové svíčky využívají?

Vojáci si utěsní v zákopu prostor igelitem a svíčka dokáže ohřát prostor o několik stupňů, nebo na ní ohřejí jídlo, uvaří čaj, kávu. Slouží také k usušení oblečení, k osvětlení prostoru. Dobrovolníci na Ukrajině také vyrábí zákopová kamna, jsou to speciální kamna, ve kterých je zdrojem energie zákopová svíčka. Nedávno jsem zjistil, že svíčky slouží i k opravě aut. V květnu jsem dovezl na Ukrajinu k Bachmutu off-road, který jsem pojmenoval po synovi Davidovi. V prosinci ho ale museli nechat v lese, protože se porouchal. V lednu ho Ukrajinci vysvobodili a poslali mi video, jak auto s promrzlým olejem v diferenciálu ohřívají právě našimi zákopovými svíčkami.

Zákopové svíčky se vyrábějí ze zbytků vosku, který se rozpustí a nalévá do plechovek předem vyložených kartonem.

Jak se vyrábějí?

To vás odkážu na videa na YouTube, jsou hodně pro začátečníky a někomu to může přijít přihlouplé, ale záměr byl sdílet znalosti.

Zkuste alespoň trochu výrobu popsat.

Dostali jsme z výroby asi 6000 plechovek, nařezali jsme kartony na jednotné rozměry a montáž jsme prováděli za pomoci týdenních veřejně přístupných akcí v naší dvougaráži v Michli. Nejpomalejší je zalévání. Ve dvou zavařovacích hrncích jsem to dělal zatím sám rychlostí zhruba 150 svíček za večer. Kdo chce svíčky vyrábět a pomáhat, tomu rádi pomůžeme. V dobročinnosti neexistuje konkurence, všichni máme stejný cíl. My jsme se od začátku zaměřovali na sériovou výrobu, myslíme si, že to je naše specifická přidaná hodnota. Důvod byl pokrýt poptávku našich deseti podporovaných jednotek, a pokud zvládneme více, tak klidně i více. Na jednu cestu na Ukrajinu měsíčně vezeme 2500 zákopových svíček, což obnáší mimo jiné přes tunu vosku.

Může se zapojit i veřejnost?

Veřejnost nám pomáhá při zmiňovaných týdenních akcích, ale vlastní montáž je díky unifikaci tak jednoduchá, že během jednoho odpoledne v osmi lidech vyrobíme 1200 a více svíček. Nejvíce by nám ale pomohlo, kdyby se podařilo zorganizovat sbírky vosku a ten by se tak dostal na sběrná místa. Problém je, když je vosku málo a na hodně místech. Pak je ekonomicky složité jej dostat za rozumné náklady do výroby. Ideální by tedy bylo, pokud lidé zorganizují v rodině, ve škole či v práci sbírku, aby nám materiál doručili, nebo pokud ho bude hodně, můžeme naplánovat jeho svoz. Samozřejmě vítáme dobrovolníky do výroby, chceme pokračovat v týdenních intervalech.

Jan Riedl

Co dál plánujete?

Naše řady dobrovolníků postupně rozšiřujeme a tím rozšiřujeme i záběr našich aktivit. Svíčky jsou potřeba, jsou pro nás ekonomicky nenáročné a můžeme pomáhat také v době, kdy nám nepřibývají finanční dary na platformě Znesnáze21.cz. Nyní potřebujeme publicitu, abychom získali podporovatele v podobě dárců a mohli pomáhat, protože i když řadu věcí a hlavně práce jsme schopni zajistit bezplatně, u některého materiálu to nejde vůbec. Něco stojí auta, ohřívací polštářky, trvanlivé potraviny, pití, specifické taktické položky jako noční vidění pro auta a další.

Na Ukrajinu jezdíte. Můžete popsat, jak to tam vypadá?

Viděl jsem sbírku Davida Krause pro Mukačevo, fantastická akce, klobouk dolů. Mukačevo je na západní Ukrajině, mám ten kraj moc rád, nasedám tam při cestě zpět do autobusu do Prahy. Víte ale, jaký je rozdíl mezi situací v Mukačevu a o 1500 km dále na východ někde v Kramatorsku, u Bachmutu? Propastný! Jestli potřebuje humanitární pomoc Mukačevo, pak civilisté blízko frontové linie jsou úplně v zoufalé situaci. Když už na východ jezdíme, chtěl bych tam vozit humanitární pomoc civilistům, Organizátor projektu Pomahameukrajine.cz Vasyl Andrishko říká, že pro to budeme potřebovat velká auta a hromadu dobrovolníků. Nicméně pokud budeme schopni zajistit prostředky, rádi bychom naše aktivity rozšířili. Co budeme ale potřebovat nejdříve, je síť sběrných míst po Česku, kam lze dovézt buď zmiňovaný vosk, nebo v budoucnu jakoukoliv jinou humanitární pomoc. Takže veřejnost nám nejsnáze pomůže příspěvkem na finanční sbírky, nebo pokud někdo chce působit jako dobrovolník, může se ozvat. Alespoň na některých projektech jsme schopni pracovat také s nedostatkem peněz a zároveň nechceme odmítat žádnou nabídku pomoci.