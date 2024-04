Candáty v Lipně možná likvidují sumci, vědci a rybáři je chtějí ochránit

Šedesát kovových roštů pokrytých černými kulatými kartáči navazují vědci z Biologického centra AV ČR (BC) poblíž Černé v Pošumaví na bílé bójky. Asistují jim přitom jihočeští rybáři z Českého rybářského svazu (ČRS). Společně vyrábějí umělá hnízda pro candáty, díky nimž chtějí zjistit, co omezuje růst populace této ryby v lipenské nádrži.

Jedním z předpokladů odborníků je, že populaci candáta decimuje sumec velký, který je vrcholovým predátorem českých vod. „Poslední dobou jsme zjišťovali, že se nám tu candáti ztráceli. Není to jen tím, že by je tu vychytávali rybáři, takže máme podezření na to, že se v nádrži zvýšila populace sumce,“ vysvětluje jednatel Jihočeského územního svazu ČRS Jiří Marek.

Podle něho může sumec likvidovat samce candáta, který hlídá jikry v hnízdě. „Proti tak velké rybě nemá žádnou šanci. Budeme tím pádem tato hnízda monitorovat a zjišťovat, jak samci hlídají jikry. Pokud z hnízda zmizí, znamená to, že je něco špatně. Nikdy totiž hnízda neopouštějí,“ doplňuje.

Za pravdu mu dává i Jan Kubečka z Hydrobiologického ústavu BC, který od počátku pracuje s několika hypotézami, proč zde candátů ubývá. „Kromě predátora v podobě sumců se nabízely vlivy v podobě klimatické změny, nedostatečného rozmnožování, parazitů a nemocí, poklesu produktivity nádrže či přílišný tlak rybářů. Jedním z nich je pochopitelně také predace ze strany jiných rybích druhů,“ jmenuje Kubečka.

Prioritou je však při výzkumu dát candátům možnost se vytřít, aby se mohl potěr vykulit přirozenou cestou. „Při velikosti lipenské nádrže si nemůžeme dovolit neustále kupovat a nasazovat plůdek, to by bylo velmi drahé. Pokud se příroda sama regeneruje a my jí jen pomůžeme, je to skvělé. Podobnou cestou se vytírání ryb pomáhá už asi sto let,“ přidává Marek zajímavost.

Vědci společně s rybáři pokládají umělá hnízda do vhodných pobřežních míst do hloubky jeden a půl až tři metry, aby vytvořili co nejlepší podmínky pro tření ryby. Využívají přitom menší pramice, kterými se dostávají do mělkých částí jezera. Po celou dobu tohoto klíčového období rozmnožování budou několikrát v týdnu monitorovat obsazení hnízd a stav jiker.

„Budeme sledovat, kteří samci svou snůšku úspěšně vysedí a které snůšky budou naopak napadeny predátorem. Při současném počasí je možné, že se samicím podaří naklást jikry už za týden. Voda má dnes teplotu okolo deseti stupňů, to nebývá v tuto dobu zvykem, přitom kritická hranice pro aktivitu ryb je o stupeň více,“ dodává Kubečka.

Sumců přibylo

Populace candáta má obecně v lipenských vodách poměrně dobré podmínky pro život, přitom se ale v posledních letech nijak nerozrůstá. „Do roku 2017 těchto ryb v nádrži přibývalo, ale pak se to zlomilo a začaly mizet. Z odborného hlediska jsme na to neměli vysvětlení, ale je ti zřejmě dáno vyšším výskytem sumce,“ upřesňuje Kubečka.

Hydrobiologové se jeho zdejší populací zabývali už v loňském roce. Průzkum odhalil, že v posledních letech skutečně narostla. Množství sumců v přepočtu na kila dokonce v roce 2022 předčila množství uloveného candáta.

„Bylo zde přibližně 35 kilogramů na hektar. Navíc jsme zjistili, že candáti tvoří více než desetinu potravy sumců. Do budoucna nás tyto vztahy budou zajímat,“ ujišťuje Kubečka.

Candát je atraktivní ryba jak pro rybáře, tak pro biology. A má důležitou úlohu v potravním systému českých vod. „Regulují totiž přemnožení bílé ryby, na Lipně konkrétně oukleje, cejnka nebo plotice. Pokud tu nebudou dravci, bílá ryba se přemnoží a zatíží vodu takovým způsobem, že se zde bude sinicím mimořádně dařit. Musíme tu mít zkrátka vyvážený systém,“ zdůrazňuje za rybáře Marek.