Dárkyně odkázala babyboxům majetek za miliony, pojmenovali po ní holčičku

Osmdesátiletá Eva Němcová byla vůbec nejštědřejším soukromým podporovatelem sítě babyboxů. Jejich zakladatel Ludvík Hess považoval za logické, aby po ní pojmenoval holčičku vyzvednutou ze znojemského babyboxu v poslední dubnovou neděli.

„Ať žije malá Eva Němcová a svým jménem připomíná šlechetnou inženýrku z Brna!“ oznámil Hess vzletně poté, co mu v dubnu na mobilu zapípala zpráva ze znojemské nemocnice s fotografií odloženého děťátka.

Znojemského primáře požádal, aby holčičku pojmenovali po osmdesátileté dámě, která pomáhajícímu projektu odkázala velkou část svého majetku. Zemřela 15. července 2023 při plavání na Brněnské přehradě.

„Paní inženýrka byla sirotek a bezdětná. Nějaké vzdálenější příbuzné má, ale většinu majetku odkázala nám. Abych její jméno ještě aspoň chvíli zachoval, pojmenoval jsem holčičku po ní a nemocnice to akceptovala. Jsem jí vděčný a rozhodl jsem se, že její památku budu připomínat, dokud budu živ. Nejspíš udělám nějakou cenu nebo memoriál Evy Němcové,“ plánuje Hess.

Znojemský babybox, v němž bylo nalezeno děvčátko, které dostalo jméno Eva Němcová. (květen 2024)

Osobně se s Evou Němcovou, překladatelkou z chorvatštiny, srbštiny, bosenštiny a černohorštiny, nikdy nesetkal. Že odkázala majetek na dobrou věc, se dozvěděl až po její smrti, kdy dorazil dopis od notáře.

Nezištná dárkyně projektu babyboxů odkázala garáž v Brně, zhruba milion korun a domek v obci Deštná na Blanensku. „Samozřejmě si ho nenecháme, prodáme ho. Je v dezolátním stavu, ale jistě za něj i tak dostaneme milion až dva miliony. Za garáž můžeme chtít několik set tisíc a hotovost je taky velká,“ spočítal vděčný Hess.

Jméno po nalezení dětem někdy zůstane

Babybox v Nemocnici Znojmo funguje od roku 2015. První miminko v něm bylo uloženo 7. února 2023 – holčička tehdy dostala jméno Kateřina po lékařce, která ji vyzvedla. Malá Evička podle mluvčího nemocnice Pavla Jajtnera vážila při nalezení 2 880 gramů a měřila 49 centimetrů. Zdravotníci ji našli lehce podchlazenou, ale bez známek poranění. „Oblečena byla do větší hnědé košilky a jednorázové přebalovací podložky. Dítě bylo okamžitě přeneseno na novorozenecké oddělení, řádně vyšetřeno, oblečeno a nakrmeno. Velmi dobře přijímá stravu a daří se jí dobře,“ informoval mluvčí.

Evička trpěla podchlazením kvůli chladnému počasí, které v době jejího nalezení panovalo. Lékaři jí naměřili teplotu 35,9 stupňů Celsia, proto ji uložili do inkubátoru. „Velmi vlídný primář Petr Bloudíček mi sdělil, že se narodila před několika hodinami a pupečník měla zavázaný gumovou tkaničkou,“ upřesnil Hess, který si říká Babydědek Lu.

8. září 2019

Nejde o jedinou slovní hříčku, kterou má na kontě. Gynekolog a politik Aleš Roztočil z Brna pracuje v jihlavské nemocnici, a když tam někdo odložil holčičku, dostala jméno Aleška Roztočilová. Roční děťátko v Pelhřimově nese pro změnu jméno po vedoucím servisu, kde Hessova rodina nechává servisovat auta, a jmenuje se Karel Zpěváček. „Jsou to takové moje vtípky. Teď třeba holčička dostala jméno Anežka Česká. Dětem to zůstane, dokud rodina, která je získá do adopce, nenavrhne jiné jméno. Eventuálně jim je v části případů ponechá, příjmení samozřejmě ne,“ upřesňuje Hess.

Babyboxy jsou klimatizované a signalizované schránky, kam rodiče v tíživé situaci mohou anonymně a bez trestu odložit novorozence, a tomu se takřka okamžitě dostane pomoci. Peníze z pozůstalosti Evy Němcové poslouží na zřizování nových boxů i opravu těch, co už fungují moc dlouho. „Máme 88 babyboxů, z nichž 46 je už staré generace a povedlo se jich už 41 vyměnit. Příští rok se to takřka jistě stane i třeba v Hodoníně. To znamená, že jsme jich už celkově otevřeli asi 130. Kromě toho také investujeme do servisu a údržby,“ líčí Hess.

Malá Eva je třetím miminkem, které v letošním roce babybox zachránil. Skóre holčičky vs. klučíci upravila na 244:119 ve prospěch holčiček. První dítě bylo odložené už v roce 2006, dnes je už plnoleté.