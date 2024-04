Za pomoc známým s daňovými podvody dostal šéf finančního úřadu podmínku

Jde o část původního případu, jehož základem byly podvody týkající se daňových odpočtů. Věc už dvakrát vrátil krajskému soudu Vrchní soud v Olomouci. Kuba vinu odmítl, rozhodnutí není pravomocné, strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

Pět lidí podle obžaloby fingovalo obchody s hovězími usněmi, aby vylákali nadměrné daňové odpočty. Jejich jednání mělo podle žalobce znaky karuselových podvodů. Kuba jako vedoucí pracovník finančního úřadu skupině podle obžaloby pomáhal projít kontrolami a instruoval její členy, jak mají postupovat. Podle obžaloby za to přijímal peníze a různé protislužby.

Soud se musel společně s Kubou zabývat i případem Zdeňka Mrni a Milana Kuny, kteří jsou obžalovaní z podplácení. Kuba vinu dříve opakovaně popřel. Uvedl, že se Zdeňkem Mrňou jsou dlouholetí přátelé a peníze a různé služby, které od Mrni či jeho firem obdržel, byly splátkami dřívější půjčky, kterou Mrňovi a jeho ženě poskytl.

Státní zástupce mu kladl za vinu i to, že Mrňovi radil, jak má postupovat, když jeho firmu kontroluje finanční úřad. Kuba uvedl, že šlo pouze o přátelské rady a že on sám neměl na finanční kontrolu žádný vliv.

Případ se vleče už jedenáct let

Kubovi ve středu soud uložil tři roky vězení podmíněně odložených na pět let, a to za dohledu probačního úředníka. Také peněžitý trest 700 tisíc korun a zákaz výkonu činnosti ve státní správě coby úřední osoba na deset let. Mrňovi a Kunovi soud opětovně uložil trest 7,5 roku vězení a rovněž peněžité tresty 300 tisíc korun. Mrňovi soud navíc zakázal působení ve statutárních orgánech na šest let.

„Na základě dokazování, které bylo doplněno, došel soud k závěru, že vytýkané vady odvolacím soudem se podařilo odstranit,“ uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová. Soud mimo jiné přepočítával, na kolik si Kuba přišel přijetím úplatků, nově jde o částku 623 tisíc korun.

Středeční rozsudek je už třetí v pořadí. V roce 2021 krajský soud Kubu potrestal tříletým trestem s pětiletým odkladem a uložil mu peněžitý trest ve výši půl milionu korun a sedmiletý zákaz činnosti. Mrňa i Kuna dostali tresty nepodmíněné. Vrchní soud o rok a půl později případ v části úplatkářství vrátil zpět.

Krajský soud ve věci následně rozhodl loni v červnu, Kubovi znovu uložil tříletý trest s pětiletým odkladem, Mrňovi i Kunovi 7,5 roku vězení, všichni navíc dostali peněžité tresty. Tento rozsudek vrchní soud zrušil loni v prosinci.

Případ odkryla v roce 2013 Národní centrála proti organizovanému zločinu. Provázely ho dlouhé průtahy, obžaloba byla k brněnskému krajskému soudu podána v roce 2017, krajský soud však rozsudek vynesl až se čtyřletým časovým odstupem.