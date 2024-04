Nevhodným uložením fosforu muž ohrozil školu či nádraží. Odsedí si 20 měsíců

Obžalované soud trestal za neoprávněné nakládání s odpady a obecné ohrožení, hrozilo jim až osm let vězení. Částečně se doznali. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

„Soud má za to, že skutek, jak bylo čteno, byl prokázán. Ve většině bodů obžalovaní také prohlásili vinu,“ poukázala předsedkyně senátu Dita Řepková.

Případem se soud začal zabývat loni v polovině listopadu, od té doby se uskutečnilo několik jednacích dní. Podle státního zástupce Roberta Hanuše obžalovaní Rudolf Mazánek a Jan Chovanec z firmy Ekotermex v roce 2020 sjednali obchodní transakci s bílým fosforem s firmou Stephane Corp., kterou v této věci zastupoval Petr Jaroš. Šlo zhruba o 200 sudů s 19 tunami bílého fosforu, které Jaroš umístil v Rajhradě v areálu v běžné zástavbě. Podle obžaloby si Jaroš přitom byl vědom toho, co v přebíraných sudech je.

Mazánek s Chovancem se podle obžaloby snažili zbavit nebezpečné látky už dříve, část původního množství předali dvěma firmám zpracovávajícím odpady. Těm ale zatajili, že jde o nebezpečný odpad, v obou případech se pak fosfor vznítil. Podle žalobce tak dvojice ohrozila zaměstnance daných firem i okolí.

Jaroše muži oslovili poté, co se látky jinak zbavit nedokázali. I za tyto skutky soud muže trestal. Soud Jarošovi uložil 20 měsíců vězení, jde o souhrnný trest, muž byl v minulosti potrestán i za jiný trestný čin. Muži soud uložil i zákaz činnosti ve vedoucích funkcích na pět let. Chovancovi soud uložil 30 měsíců vězení podmíněně odložených na 48 měsíců, také peněžitý trest 100 tisíc korun. Mazánek odešel od soudu s trestem 30 měsíců podmíněně odloženým na 40 měsíců a peněžitým trestem 150 tisíc korun. Firmě Ekotermex soud uložil peněžitý trest milion korun, společnosti Stephane Corp., která je v likvidaci, zákaz činnosti v oboru na deset let. Dohromady mají také zaplatit České republice, respektive policii, jako náhradu škody za likvidaci 11 milionů korun.

„S rozsudkem jsem spokojený zhruba tak na 80 procent. Ponechal jsem si lhůtu, abych nějakým způsobem posoudil úpravy stran právní kvalifikace a hodnocení skutků, a pak se rozhodnu, jestli si podám odvolání,“ uvedl žalobce Hanuš.

Fosfor byl zajištěný, hájil se obžalovaný

Jaroš stejně jako ostatní v některých bodech vinu přiznal, v případě Rajhradu ale uvedl, že fosfor byl uložený bezpečně. „Byl hermeticky uzavřený v sudech, kdy dvě třetiny obsahu tvořila voda, aby nedošlo k zahoření, sudy byly s pojistkou. Prostor byl ohraničený, nesvítilo na něj slunce,“ popsal už dříve.

Přiznal, že areál nebyl zkolaudovaný pro skladování nebezpečných odpadů. Uvedl však, že fosfor přebíral jako surovinu k dalšímu využití, ne jako odpad, v plánu měl s fosforem obchodovat dál, dodal.

Vinu v některých bodech dříve přiznali také Mazánek s Chovancem, ohledně Rajhradu ale prý nevěděli, kde bude fosfor uskladněný. Podle Mazánka převzali v roce 2019 celkem 56 tun bílého fosforu jako odpad k likvidaci.

„Začali jsme ho likvidovat, ale měli jsme omezené provozní kapacity. Není tak pravda, že bychom z té transakce chtěli mít ekonomický prospěch, ale stály za tím právě omezené provozní kapacity,“ uvedl už dříve obžalovaný.

V uvedené době firma začala likvidovat i nebezpečný zdravotnický odpad vznikající při koronavirové pandemii a podle Mazánka na likvidaci bílého fosforu kapacity nestačily. Jarošovi nicméně Ekotermex v transakci vykázal bílý fosfor ne jako odpad, ale jako technický fosfor.