Poprvé od války se u zámku v Náměšti nad Oslavou vysadí stromy

„Revitalizace zámeckého parku nás trápí už několik let. Stromy stárnou, každý rok nám nějaký odumře a prakticky od začátku druhé světové války se tam žádný nový strom pořádně nevysadil,“ popisuje kastelán Marek Buš.

Předprojektová studie, která by měla řešit celý zámecký areál, je již hotová. „Koncept revitalizace parku je schválený už i od památkářů, kteří se věnují historické zeleni. Teď se čeká na prováděcí projekt k uskutečnění první etapy. Pokud půjde vše, jak má, v podzimních měsících by měla začít první etapa výsadby nových dřevin v zámeckém parku,“ upřesňuje.

Areál náměšťské památky, která bývala i letním sídlem prezidenta Edvarda Beneše, je asi tříhektarový. Z části ho zabírá anglický park, z části francouzská zahrada. Náleží do něj i prudké stráně s náletovými dřevinami klesající od zámku k městu. Dnešní podoba parku a francouzské zahrady pod zámeckým palácem pochází z první poloviny minulého století.

Javory, jasany, duby a habry

Skladbu stromů v parku tvoří povětšinou javory, jasany, duby a habry. K zajímavým dřevinám patří například liliovník tulipánokvětý a také pravděpodobně jeden z nejstarších stromů na Moravě, kterým je takzvaný Žižkův dub. Jeho stáří se odhaduje na 800 až 1 100 let. Ke stromu se vztahuje pověst o tom, že při husitském dobývání v roce 1408 pod ním Jan Žižka přespal a přivázal k němu koně.

„Jsou tam ale i stromy, jež do parku historicky nepatří. Jedná se o jehličnany, které se budou v první etapě revitalizace odstraňovat,“ naznačil Marek Buš.

Vysadit se má kolem třicítky nových stromů. Vznikne také nové stromořadí na přístupové cestě a nové keřové patro.

Statické zajištění potřebuje i zeď pod francouzskou zahradou. Zámek nyní čeká na schválení přidělení dotace ve výši dvanácti a půl milionu korun.

Zdi za osm milionů korun

Oprava opěrné zdi má vyjít na přibližně osm milionů korun. Podle kastelána to bude technologicky i finančně náročná akce. Zeď se nachází v příkré stráni nad pěší cestou na zámek. „Bude náročné dostat se tam s technikou a zároveň zabezpečit cestu tak, aby nebyli ohroženi chodci,“ vysvětlil kastelán.

Rovněž krov nad válcovou věží je podle Buše v havarijním stavu. Tato část patří k nejstarším dochovaným částem zámeckého komplexu. Odhadované náklady na opravu krovu a odstranění dřevokazných hub jsou přes tři miliony korun.

Naopak již těsně před dokončením jsou restaurátorské práce na vápencové soše Neptuna, která zdobila kruhovou kašnu v severovýchodní části zámeckého parku. Plastika by se měla zanedlouho vrátit zpět do zámku. Nebude ale už venku, nýbrž v zámeckých interiérech. „Po opravení kašny se do parku případně jednou vrátí její kopie,“ doplnil kastelán náměšťského zámku Marek Buš.