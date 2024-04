Důl Gabriela se za půl miliardy promění ve vzpomínkový park. Získal dotaci

„Další strategický projekt kraje, POHO Park Gabriela, dostal přiklepnutou dotaci z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci,“ konstatovala mluvčí kraje Nikola Birklenová. „Z bývalého Dolu Gabriela vznikne návštěvnické centrum s bohatým programem a poutavou expozicí o těžkém životě horníků a jejich rodin.“

Na projekt půjde více než půl miliardy korun, konkrétně 503 milionů. „Z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) získáme dotaci 428 milionů korun, z krajského rozpočtu na projekt půjde 75 milionů,“ informoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Důl Gabriela Šachta vznikla v roce 1854 a nese jméno hraběnky Gabriely Žerotínové. Roku 1859 důl zničil požár. Znovu se tam těžit začalo až roku 1862 a už o tři roky později těžba přesáhla 10 tisíc tun uhlí. Rekordní roční těžba dolu připadá na rok 1917, kdy horníci z tamního podzemí vykutali 717 400 tun uhlí. V dubnu 1924 došlo k požáru a sérii výbuchů. Po roce 1947 důl nesl jméno UNRRA, po roce 1950 pak důl Mír. V roce 2004 byl tento černouhelný hlubinný důl uzavřen. Dnes je kulturní památkou.

Dodal, že připravovaná expozice bude jiná než v ostatních hornických muzeích v Česku. „Těžba sem přinesla opravdovou dřinu a s ní i životní tragédie havířů a celých jejich rodin. Expozice nebude jen ukazovat staré kahany, špachtle a kožené zástěry, bude vyprávět lidské příběhy.“

Jistou nevýhodou POHO Parku Gabriela je jeho umístění. Někdejší šachta Gabriela, pár set metrů od takzvaného Šikmého kostela, leží pět kilometrů od centra Karviné, sedm kilometrů je k ní z Orlové, stejně tak z Doubravy. Bez automobilu se k ní dostanou návštěvníci jen složitě.

Přitom návštěvnost by měla být jedním z příjmů využitelných pro provoz POHO Parku.

Roční náklady POHO Parku Gabriela jsou odhadovány na 12 milionů korun. „Hrazeny budou z rozpočtu kraje, přispívat by mělo rovněž město Karviná,“ konstatovala Birklenová.

„Jsme rádi za každou investici, která do Karviné přijde. Na projekt se těším a věřím, že sem přiláká mnoho nových turistů,“ sdělil karvinský primátor Jan Wolf.

„Proti POHO Parku jsem nikdy nic neměla, tamní návštěvnické centrum ale dává smysl, jen pokud se zrealizuje celý původní plán – propojení s šachtami Gabriela a ČSA a se Šikmým kostelem,“ komentovala schválení financování krajská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová. „Jako izolované návštěvnické centrum, pokud by se nepodařilo postavit i navazující projekty, to už smysl moc nedává.“

Na rekonstrukci dolu už se zpracovává projektová dokumentace, která by měla být hotová na konci roku. V nejbližších měsících na místě odstartuje záchranný archeologický průzkum. Stavba začne na přelomu let 2025 a 2026 a první návštěvníky POHO Park Gabriela přivítá ve druhé půlce roku 2027.

Celkově se už kraji z Operačního programu Spravedlivá transformace, určeného pro evropské regiony postižené v minulosti hornickou činností, podařilo získat na projekty v kraji několik miliard korun.

Potřebné schválení ministerstvem životního prostředí už získalo šest ze třinácti projektů, jež se o peníze ucházely. Vedle POHO Parku Gabriela to je vědecká knihovna Černá kostka, výzkumná centra REFRESH a LERCO, centrum podnikání CEPIS a vzdělávací centrum TPA. V polovině cesty za schválením jsou další tři projekty, Centrum veřejných energetiků, TRAUTOM a CirkArena.

Celkem je pro region vyčleněno 18,9 miliardy korun. Ty je potřeba vyčerpat do roku 2027, proto se některé zbývající projekty mohou brzy dostat do skluzu. To platí hlavně pro projekt výzkumného a vzdělávacího parku Eden, u nějž se nyní řeší hlavně jeho případné provozní financování. A čeká se na vyjádření Evropské komise.