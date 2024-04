Matku napomenuli za absence dětí ve škole, následně zameškaly třikrát tolik

„Matka dvou dětí nedohlíží na jejich řádné plnění povinné docházky v Šumperku ani nikde jinde. První je žákem čtvrté třídy a za období od 9. ledna do 31. března letošního roku má 235 neomluvených hodin,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Druhé z dětí navštěvuje šestou třídu a za období od 15. prosince 2023 do 31. března 2024 má neomluveno 334 hodin,“ dodala.

Jednatřicetiletou ženu přitom úřady v závěru loňského roku napomenuly, neboť od konce října do poloviny prosince nastřádaly její děti dohromady 173 neomluvených absencí.

„Matka tak svojí nedůsledností umožnila dětem vést zahálčivý život, spočívající v zanedbávání povinné školní docházky, a sama tak nedbala své povinnosti, která ji vyplývá z rodičovské zodpovědnosti. Nyní je proto podezřelá z trestného činu ohrožování výchovy dítěte,“ uzavřela Zajícová.

V regionu se v minulých letech objevily i případy ještě mnohem větších absencí. Před dvěma lety například policisté obvinili muže a ženu, jejichž náctiletá dcera zanedbala více než 1 100 vyučovacích hodin.

Teenagerka tak dorazila do školy zcela výjimečně, neboť to představuje přibližně přes 34 týdnů nepřetržité absence. To je zhruba 8,5 měsíce, tedy v podstatě skoro celý školní rok.