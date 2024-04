Je velmi nebezpečný, říká žalobce. Za pokus o vraždu chce pro mladíka 18 let

Závěrečné návrhy obžaloby a obhájce zazněly dnes během hlavního líčení u Krajského soudu v Plzni.

„Vážně mě moc mrzí, co jsem udělal. Je fakt štěstí, že to přežila. Za to se jí chci omluvit. Jsem šťastný, že je naživu, že bude mít krásný dlouhý život a že na mne brzy zapomene. Chci se omluvit své rodině, že jsem je zklamal,“ řekl dnes před soudem Veselovský.

Je obžalovaný z pohlavního zneužití, znásilnění a z pokusu o vraždu. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo výjimečný trest. Rozsudek soud vynese příští týden.

Z důkazů podle žalobce jasně vyplynulo, že obžalovaný měl s poškozenou pohlavní styk už v době, kdy jí nebylo ještě patnáct let. To nepopřela ani dívka. Veselovský ale popírá, že by ji v osudný den znásilnil. Podle něj byl sex dobrovolný. Dívka ale uvádí pravý opak. Žalobce ale věří její verzi, považuje ji za věrohodnou.

Patologická osobnost bez pocitů viny

„Co se týče pokusu o vraždu. Obžalovaný jednal s rozmyslem, nejednal v afektu. Udivilo mě, že si v batohu nesl igelitové pytle, savo, lepenku,“ vysvětlovat státní zástupce Jiří Richtr, který navrhuje pro mladíka osmnáct let vězení. Dodal, že cizinec je nebezpečný pro společnost. „Jeho míra nebezpečnosti je velmi vysoká,“ upozornil státní zástupce.

Také zmocněnkyně poškozené zopakovala, že obžalovaný má patologickou osobnost, nemá pocity viny, má sklony k sadismu. „Pro své sadistické choutky zneužil naivity a bezbrannosti poškozené. Jednal bez svědomí, bylo mu jedno, co poškozená cítí, co se s ní stane,“ vyjmenovala zmocněnkyně.

Dívka se bojí, že obžalovaný dokončí, co se mu nepovedlo

Podle ní nelze opomenout, jakou odvahu měla dívka, když po útoku předstírala svoji smrt a pak si šla pro pomoc v pytli, ve kterém měla zemřít. Obžalovaný ji totiž podle spisu po napadení vysvlékl, zabalil do igelitového pytle a hodil ze srázu.

„Trpí panickými ataky, vrací se jí vzpomínky na ten den. Při vzpomínkách ji bolí krk, kde došlo k bodnutí. Má obavy, že se to bude opakovat, že někdy (obžalovaný) dokončí to, co se mu nepovedlo. Je u ní postraumatická stresová porucha,“ nastínila zmocněnkyně.

Mladík svoji vinu nepopírá, ale nesouhlasí s rozsahem viny, jak ji předkládá obžaloba. „Nedoznávám se. To nebylo žádné znásilnění, to byl sex. Ano, bodnul jsem a seknul. Ale neplánoval jsem to,“ řekl již dříve.

Obhájce navrhuje, aby byl mladík shledán vinným z pohlavního zneužití a z pokusu o vraždu v prvním odstavci, kde je trestní sazba 10 až 18 let, a aby mu byl vyměřen nepodmíněný trest v délce 11 let. Státní zástupce však Veselovského obžaloval ve třetím odstavci, kde mu hrozí vyšší trest.

Mladík podle obžaloby loni v létě vylákal dívku na procházku, cestou ji spoutal, znásilnil, bodl a řízl ji do krku. Pak ji vysvlékl, zabalil do igelitu a polil savem. Pak ji shodil ze srázu a napůl zahrabal listím. Dívka předstírala, že je mrtvá, což jí zřejmě zachránilo život. Když mladík odešel, nechala si na sobě pytel a první kolemjdoucí, které potkala, požádala o pomoc.