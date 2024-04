Zakázky TSK jen vyvoleným. Za manipulaci tendrů soudí 15 lidí a čtyři firmy

Obžaloba původně mířila na šestnáct lidí, skutek jednoho z nich však soud předem vyloučil k samostatnému projednání. Obviněn byl také někdejší šéf i náměstek TSK Ladislav Pivec nebo technický šéf Camey Otto Fučík. Pivcovo stíhání však před rokem zastavil státní zástupce kvůli mužovu špatnému zdravotnímu stavu. Fučík se dohodl se státním zástupcem na peněžitém trestu, který mu minulý týden schválil soud.

Vedle Valenty se případ z let 2013 až 2017 také týká tehdejšího vedoucího oddělení telematických systémů TSK Jaromíra Muchky, jeho podřízené Marie Šedivé, vedoucí zakázkového oddělení TSK Kateřiny Honzátkové, Pivcova asistenta Václava Bláhy, právníka firmy Camea Martina Dolejše a firem Amaio Technologies, NTD Group a Media Channel či některých jejich představitelů.

Kvůli velkému počtu obžalovaných a jejich právních zástupců musel z kapacitních důvodů pražský městský soud přesunout hlavní líčení do největší jednací síně Justičního areálu Na Míčánkách, v němž sídlí obvodní soudy. Státnímu zástupci nestačil k přednesu obžaloby dopolední blok, musel tak pokračovat i odpoledne.

Valentu obžaloba viní z několikanásobného zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z poškození finančních zájmů EU a z pletich. Nejdražší zakázkou, kterou podle obžaloby ovlivnil ve prospěch své firmy, bylo dodání telematického dohledového systému v hodnotě 58 milionů korun bez DPH. Pod telematiku spadají zařízení na měření rychlosti, navigační systémy nebo elektronické informační cedule. Projekt spolufinancovala EU.

„Umožnili preferované společnosti Camea obejít zákonem stanovený postup zadávání veřejných zakázek, čímž fakticky popřeli smysl zadávacího řízení,“ uvedl státní zástupce Jakub Bílý na adresu některých obžalovaných.

Dalšími tendry zmanipulovanými ve prospěch firmy Camea byly podle státního zástupce třicetimilionová zakázka na údržbu měřicích zařízení v Praze a čtyřmilionová zakázka na měření úsekové rychlosti ve Vršovicích.

Byla to jen doporučení, brání se Valenta

Valentova obhájkyně Eva Kadlčíková před soudem řekla, že podnikatel se necítí být vinen a nesouhlasí s právní kvalifikací skutků. „Odmítá, že by měl zjednat společnosti Camea výhodu na úkor jiných dodavatelů nebo že by měl uzavírat nezákonné dohody s jinými zájemci o zakázku,“ sdělila.

Tvrzení obžaloby, že Valenta měl se zaměstnanci TSK nadstandardní vztahy, které mu umožňovaly ovlivňovat tendry, označila za účelové. Zaměstnanci příslušného oddělení TSK podle ní nedokázali sami určit, jaká zařízení potřebují, a kvůli tomu se obraceli na Valentu. „Požadavek na jakoukoliv spolupráci vždycky vzešel ze strany TSK. Pan Valenta jí poskytoval odborné nezávislé konzultace, které měly charakter doporučení,“ uvedla.

Stejně tak popřela, že by Valenta a ostatní obžalovaní komunikovali utajeně, protože si byli vědomi nezákonnosti svého počínání. „Komunikace byla diskrétní, ne konspirativní. V tomto sektoru je to standard,“ prohlásila s tím, že Camee šlo o ochranu obchodního tajemství. Poukázala na to, že předmětem některých zakázek bylo zařízení, které vyráběla pouze Camea, na českém trhu proto neexistoval konkurenční výrobek.

Podle obžaloby dokázal Valenta ovlivnit i devět dalších tendrů TSK, k čemuž využil svých vazeb na vedoucí nebo jiné zaměstnance této společnosti. „Jejich prostřednictvím utajeně ovládal zadávací řízení u zájmových veřejných zakázek takovým způsobem, že jejich výsledek vždy odpovídal jeho přání, čehož si byly osoby s ním spolupracující plně vědomy. Proto se také jejich jednání vyznačovalo vysokou mírou konspirace a také vysokou mírou vstřícnosti vůči inženýru Pavlu Valentovi, respektive společnosti Camea,“ tvrdí státní zástupce.

V březnu 2017 provedla v sídle TSK razii Národní centrála proti organizovanému zločinu a zahájila stíhání.

TSK je akciovou společností, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je hlavní město. Společnost spravuje silnice, provádí také údržbu dopravního značení, světelné signalizace, chodníků, mostů či nábřežních zdí.