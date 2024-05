Lepší vyhledávač tras v Lítačce. Počítá s chůzí, zpožděním a zaplatí i parkování

„Opravdu vyhledává jinak, má lepší logiku, lepší algoritmus, započítává třeba zpoždění,“ konstatoval Benedikt Kotmel, předseda představenstva ICT, která aplikaci PID Lítačka provozuje a vyvíjí.

„Zatímco stará verze k vyhledané trase jen přilepila o zpoždění informaci, tato to otáčí a započítává zpoždění do toho nejlepšího výsledku, takže nenabídne něco, co má moc velké zpoždění,“ dodává Kotmel.

Redaktorka MF DNES si vyzkoušela naplánovat trasu v PID Lítačce s využitím všech nabízených možností dopravy: Startovní poloha je v ulici Svatovítská v Dejvicích. Odtud pěšky 288 metrů na zastávku Dejvická, autobus číslo 340. Výstup na stanici Sedlecký přívoz a pěšky 141 metrů k přívozu. Cesta přívozem přes Vltavu do stanice Zámky. Odtud pěšky 303 metrů na autobusovou zastávku Zámky. Dále autobusem číslo 236 do zastávky Sídliště Bohnice. Poznámky: Povolit rozšířené hledání Beta pro plnou novou verzi.

Při nahrané informaci o platném jízdním dokladu zůstává v aplikaci možnost nákupu jízdenky pro někoho dalšího.

Kliknutím aktivovat preferované módy přepravy.

Ke stažení jako aplikace do mobilního telefonu PID Lítačka

PID Lítačka kombinuje všechny možné způsoby dopravy – MHD, železnici, sdílená i vlastní kola, stejně tak auta i pěší chůzi.

Oproti jiným vyhledávačům umožňuje zahájení cesty z jakékoliv adresy, kde určí dopravní prostředek na základě preferencí uživatele, například docházkovou vzdálenost. Počítá také s aktuálním zpožděním spojů, umožní nákup jízdenek nebo platbu parkování.

„Beta verzi testujeme, sbíráme zpětnou vazbu a zapracováváme komentáře tak, aby nový vyhledávač byl co nejlepší a používalo ho co nejvíc lidí,“ sdělil Kotmel s tím, že zaregistrovali dosavadní rekord v počtu uživatelů PID Lítačky. „Používá ji kolem 900 tisíc uživatelů v Praze a Středočeském kraji každý měsíc, tedy více než třetina všech Pražanů a Středočechů,“ podotkl.

Za minulý rok podle něj aplikace ve všech číslech vyrostla až o třicet procent. „Ať už v počtu vyhledání, koupených jízdenek, čehokoliv. Je to neuvěřitelný nárůst,“ dodal Kotmel. Podle jeho mínění se aplikaci daří díky tomu, že po celou dobu testovací verze velmi důsledně zapracovávají zpětnou uživatelskou vazbu na základě hodnocení.

„Jsou to často drobné změny v aplikaci, které například ze dvou kliků udělají jeden nebo něco zvizualizují. Naše práce tedy není jen o dodávání funkcí, ale také o kontinuálním zlepšování těch stávajících,“ potvrdil s tím, že v danou chvíli už aplikaci za beta verzi nepovažují a nálepka brzy zmizí.

Vítáte vylepšení vyhledávače tras v Lítačce? celkem hlasů: 56 Ano, vyhledávač tras používám. 68 %(38 hlasů) Nepoužíval jsem, ale určitě vyzkouším. 23 %(13 hlasů) To není aplikace pro mě. 9 %(5 hlasů)

„Obsahuje teď dva vyhledávače, původní a novou verzi, a ještě nějaký čas to tak necháme, ovšem strategií operátora ICT je mít ve výsledku jediný vyhledávač,“ přiblížil Kotmel. Přepnutí by mělo být pro uživatele co nejméně bolestivé.

Vyhledávač tras nové generace snoubí podle mluvčího ICT Vladimíra Antonína Bláhy spoustu partnerů, kteří jsou v projektu zapojení. Umožňuje využít služeb soukromých poskytovatelů mobility, jako NextBike, Rekolo, Liftago a Česká carsharingová asociace.

„Vidíme na číslech, že to maximalizovalo využitelnost sdílených kol v Praze,“ ocenil partnerství například Tomáš Karpov, ředitel společnosti NextBike.

Dalším krokem aplikace má být online mapa dopravních prostředků PID či přímá výpůjčka sdíleného automobilu či kola.