Při hokejovém derby ve Zlíně jeden z fanoušků hajloval, další napadl policistu

Při hokejovém derby ve Zlíně řádili fanoušci. Hlídce neunikl muž, který v davu hajloval, jiný se zase pokusil dát policistovi pěstí. To se mu nepodařilo, tak jej alespoň kopl do nohy. I když se následně oba vymlouvali, že za to může alkohol, hrozí jim i nepodmíněné tresty.