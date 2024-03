S jednou kartou a pohodlněji. V Kroměříži představili nové hybridní autobusy

Starosta Kroměříže Tomáš Opatrný a náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel ve středu podepsali deklaraci o spolupráci.

Současně město představilo dva nové hybridní autobusy za skoro dvanáct milionů korun, které jsou ekologičtější než naftové vozy a pohodlnější pro cestující.

„Jednak máme dva nové autobusy, které konečně posunují MHD do modernější doby. Nahrazujeme jimi dva vysloužilé, skoro dvacet let staré autobusy. Současně přistupujeme k zahájení integrace kroměřížské MHD do systému integrované dopravy Zlínského kraje,“ shrnul Opatrný.

Cestování pro obyvatele Kroměříže bude po integraci jednodušší. Zatím mohou na kartu Zetka jezdit linkovými autobusy a regionálními vlaky, pak budou moci i MHD. „Nebudou si muset pořizovat více jízdních dokladů v podobě předplacených či slevových karet, jako tomu je doposud, neboť dopravci si budou jízdní doklady navzájem uznávat,“ poznamenal Doležel.

Kraj musí s Kroměříží sladit především odbavovací systémy, jež zatím nejsou plně kompatibilní. „V tom může být trochu zádrhel,“ připustil Doležel.

O kolik se zdraží jízdné, město zatím neví

Už od poloviny letošního roku by ale mohlo dojít k částečné integraci prostřednictvím moderní aplikace. Když si ji cestující stáhne do mobilu, bude mu pak stačit přejet prstem po displeji a systém mu sám spočítá a odečte z účtu jízdné.

Jak moc, případně jestli vůbec se po integraci bude měnit cena jízdného v MHD, zatím není jasné. V Kroměříži naposledy zdražovali na začátku letošního roku, základní jízdné z třinácti na patnáct korun. „Další navyšování jízdného bude ještě předmětem jednání se Zlínským krajem, ještě nemáme konkrétní představu,“ poznamenal Opatrný.

Stejné termíny pro úplnou i částečnou integraci jako pro Kroměříž platí také pro Zlín, kde zástupci města a kraje deklaraci o spolupráci podepsali před nedávnem. Vsetín se k ní připojí se začátkem dubna, Uherské Hradiště je jeho součástí už od loňska.

Pokud jde o hybridní autobusy, mají především výhodu v tom, že disponují elektromotorem, který pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdu. Zároveň plní funkci startéru. „Je to příjemnější pro cestující i pro nás, kdo řešíme náklady na dopravu,“ sdělil místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Ve městě jezdí autobusy na osmi linkách MHD. Zatím byly dva na hybridní pohon, teď přibyly další dva. Tři jezdí na CNG. Město chce postupně nakupovat plně elektrické autobusy, aby byla doprava ještě více ekologická. Zatím si na to zpracovává dotace. Kroměřížská hromadná doprava ročně přepraví přibližně milion cestujících a autobusy ujedou přes 300 tisíc kilometrů.