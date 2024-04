Mřížka z petržele je jednoduchá, říká student. Zaujal s ní porotu soutěže

„Je to vlastně velmi jednoduché, jen se rozmixuje převařená petržel, přidá bílek, hladká mouka, sůl a pepř,“ poučil je David Myslivec, student třetího ročníku Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích.

Hmota se vylije na pečicí mřížku a krátce zapeče. A pak překvapí návštěvníky restaurace nebo třeba hodnoticí komisi středoškolské soutěže.

Tu nedávno hostila Střední škola hotelová a služeb v Kroměříži, určená byla pro budoucí kuchaře, cukráře nebo barmany. Soutěž Gastro Kroměříž 2024 letos měla jubilejní desátý ročník. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo dvaaosmdesát studentů.

„Máme tady žáky ze škol napříč republikou, ale i ze Slovenska a Portugalska,“ upozornila zástupkyně ředitelky pořádající školy Eva Kočířová.

Věkové omezení neplatilo žádné, soutěžit mohli už prváci, kteří především sbírali zkušenosti. Praxe ze soutěží se totiž na výsledku vždycky podepíše. Stejně jako zapálení pro obor.

„Spousta účastníků byla na velmi vysoké úrovni,“ pochválil předseda Asociace kuchařů a cukrářů Jakub Sedláček. Právě jeho zaujala zmíněná mřížka z petržele.

„Hodnotíme i originalitu a moderní trendy,“ připomněl Sedláček. „Samozřejmě chuť výsledného pokrmu, ale také základní věci, jako je profesionalita práce s nožem, čistota na pracovišti nebo to, jak se soutěžící chovají k surovinám,“ dodal.

Žáci dostali zadání připravit lososa na dva různé způsoby a časový limit 45 minut. Všechno ostatní už bylo na nich.

„Ryba je na zpracování dost obtížná, protože stačí minuta navíc a bude suchá,“ upozornil Sedláček, zatímco pozoroval další skupinku soutěžících, která začínala s přípravou.

Kroměřížská střední škola vyčlenila pro soutěžící velký společenský sál a vytvořila v něm několik stanovišť. Dvě kompletně vybavené kuchyně pro kuchaře, o kus dál pak obdobná pracoviště pro cukráře. Ti měli za úkol připravit dezert z lístkového těsta. Všem se přitom díval pod ruce plný sál lidí.

„Je to pro ně velký stres,“ podotkla Kočířová. „Ti, kteří se soutěžemi začínají, zatím neznají, co to je pracovat pod tlakem, takže jsou to pro ně velmi cenné zkušenosti.“

Další dvě pracoviště patřila mladým baristům a sommeliérům. Ani ti neměli snadnou práci. Dvojici přísně se tvářících komisařů u stolu museli představit odrůdu, kterou si vylosovali. V tu chvíli už za sebou měli vědomostní test a čekala je praktická část soutěže.

„Každá chyba se trestá,“ uvedla Kočířová, zatímco jeden ze soutěžících zručně otvíral lahev a komisař už si dělal obsáhlé poznámky.

Sommeliér není samostatný obor, kroměřížská škola jej nabízí jako rozšíření dovedností žákům oboru kuchař-číšník nebo maturitního oboru hotelnictví a cestovní ruch.