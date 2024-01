Židle a stolky oživují místa, která nemají jiné využití, říká ředitel Kreativní Prahy

Co je smyslem projektu?

V Kreativní Praze víme, že kultura je investice. Investice do zdravějšího a příjemnějšího života nás všech. Kulturní aktivity mají pozitivní dopad i na fyzické a duševní zdraví člověka. Pražské stolky a židle jsou takovým hybatelem městského rozvoje a prostředkem k vytváření příjemnějšího prostředí ve městě. Poskytují místo pro setkávání, práci nebo třeba i sousedská setkávání a komunitní akce. To, že jejich využití je nekomerční, znamená, že je mohou využívat opravdu všichni a není to podmíněné třeba nějakou útratou. Zároveň oživují místa, která nemají jiné využití a vracejí jim život.

Kde už jsme vaše židle a stolky mohli vidět?

Například před Veletržním palácem, u Národního divadla, ale také před Komunitním prostorem Smíchov, v parku na Pankráci nebo v Satalicích a Kolodějích. V loňském roce se objevily na rekordním počtu míst a Pražané tak měli možnost odpočinout si na 2300 židlích a setkat se s přáteli u 600 stolků.

Jak mohu o židle a stolky požádat?

Jednou ročně naše organizace vyhlašuje otevřenou výzvu, do které se mohou přihlásit zájemci o dlouhodobější pronájem. Výzva pro rok 2024 je právě vyhlášena a bude otevřena do konce ledna. Proces je celkem jednoduchý – na našich stránkách kreativnipraha.eu stačí vyplnit krátký dotazník a my se, po vyhodnocení všech přihlášek, ozveme zpět a domluvíme podrobnosti.

Jsou nějaké podmínky?

Do výzvy se mohou přihlásit občané, spolky či kulturní instituce. Důležité však je, aby splňovali několik podmínek. Například celodenní volný přístup veřejnosti k židlím a stolkům, zájem minimálně o devět žídlí a tři stolky, zajištění dohledu a údržby na místě a zajištění záboru v místě ukotvení mobiliáře. Využití židlí také nesmí mít komerční charakter. Za to nabízíme zdarma zapůjčení dohodnutého počtu židlí a stolků na období od dubna do října, dovoz, instalaci a návrh na uspořádání v místě.

Mohu o mobiliář požádat i na jednorázovou akci, kterou je třeba komunitní blešák?

Ano, možnost požádat o mobiliář jednorázově existuje. Jedná se o podobný postup – opět je potřeba vyplnit krátký dotazník na našich stránkách. V loňském roce proběhlo až 60 takových akcí a vidíme, že zájem o podobné aktivity rok od roku roste. Mohli jste se s nimi setkat na událostech, jako jsou například Masopust na Solidaritě, Den zemí v Malešicích, nebo v různých lokalitách v rámci festivalu Zažít město jinak.

Projekt funguje už devět let. Jak se za tu dobu posunul?

V roce 2016 byl projekt pilotně realizován na osmi lokalitách, v roce 2023 už na 124. K černým židlím a kulatým stolkům nedávno přibyla i lehátka. V této chvíli jich máme 50, ale věřím, že i tento počet bude růst, protože je o ně velký zájem.

Jak se lidé k nábytku v ulicích chovají? Je potřeba často židle měnit či opravovat?

I přesto, že je většina mobiliáře volně ve městě, aniž by byly svázané řetízky přes den, ztrátovost mobiliáře, ať z důvodu krádeže, či zničení, je obecně nízká – u židlí zhruba 11 procent a u stolků zhruba sedm procent. Jedná se o opravdu malý počet kusů, což nás velmi těší. Tak jako pozitivní zpětná vazba od naších provozovatelů a partnerů za předchozí roky.

Co se stane, když mi mobiliář půjčíte a někdo ho ukradne?

Pokud je ohlášena ztráta, v souladu s protokolem od policie společně s naším partnerem – společností Trade Centre Praha (TCP) – dodáme nový mobiliář. Stejný postup platí i v případě poškození. TCP mobiliář odveze, a pokud je to možné, zajistíme i jeho opravu.