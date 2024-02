BNP Paribas Cardif index jistoty: Češi mají největší obavy v oblasti zdraví. Pocit jistoty jim dávají pravidelné preventivní kontroly, které ale zanedbávají

BNP Paribas Cardif index jistoty vyjadřuje míru zabezpečení populace podle obav a pravděpodobností rizik. Zjišťuje také, jak jsou tato rizika kryta. „BNP Paribas Cardif index jistoty jedinečným způsobem mapuje obavy lidí a to, jak mají rizika zajištěna. Konkrétně se zaměřuje na oblasti jako domov, rodina, práce, finance a aktiva, zdraví a životní styl. Nyní je na 43 bodech z maximálně možných 100. Z prvních výsledků sledujeme největší pocit jistoty u vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 35 až 44 let, kteří mají zároveň vyšší příjem. Obecně mají hodnoty napříč indexem vyšší muži,“ vysvětluje specialista pro finanční trh výzkumné agentury IPSOS Michal Straka.

Nejvyšší hodnoty v indexu dosahuje pilíř domova a rodiny (47). Naopak nejhůře dopadl pilíř zdraví (40). Téměř čtvrtina (24 %) Čechů nenavštěvuje pravidelné prohlídky u stomatologa, ještě více Čechů pak zanedbává prevenci u praktického lékaře, kam pravidelně chodí jen 61 %.

Vyšší index v kapitole zdraví mají mladí lidé do 34 let, přesto se tato skupina cítí častěji emociálně nestabilní než starší populace; ve věku od 18 do 24 let jde o 39 % případů. Téměř třetina mladých (31 %) od 18 do 34 let také nesouhlasí s tím, že by byli psychicky zdraví. Více než polovina Čechů ve věku od 25 do 44 let uvádí, že nezvládá v klidu stresové situace. „Duševní zdraví získává v dnešní době na důležitosti. Statistiky ukazují, že roste počet mladých lidí, kteří žádají o invalidní důchod právě kvůli duševním nemocem. Více než polovinu hlášených pojistných událostí s diagnózou duševních poruch a poruch chování zastupují v BNP Paribas Cardif Pojišťovně neurotické, stresové a somatoformní poruchy, což jsou tělesné obtíže bez organických příčin,“ říká obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

I přes rostoucí povědomí a větší edukaci o kyberbezpečnosti Češi bezpečnost v on-line prostředí stále podceňují, což vede k nárůstu kybernetických zločinů. Podle BNP Paribas Cardif indexu jistoty 63 % Čechů necítí obavy při využívání veřejné wifi. S odcizením financí z účtu po útoku podvodníka má zkušenost 27 % Čechů a 41 % si proti tomu na základě takového zážitku zřídilo pojištění.

„Z indexu dále vyplynulo, že 51 % živnostníků v Česku má nestabilní zakázky, přičemž počet Čechů, kteří se rozhodnou pracovat ‚na vlastní triko‘, se meziročně zvyšuje. BNP Paribas Cardif Pojišťovna je jedinou pojišťovnou na trhu, která v tuto chvíli kryje přerušení a zrušení živnosti. Neptáme se klientů na důvody přerušení nebo úplného ukončení živnosti, chceme jim pomoci,“ doplňuje Martin Steiner.

„Výsledky indexu jistoty nám poskytují cenné informace o prioritách české populace a pomáhají nám lépe porozumět jejím potřebám. Věříme, že naše pojišťovna může lidem poskytnout potřebnou jistotu v nejistých časech a pomoci jim zaopatřit si klidné a jistější zítřky,“ říká Zdeněk Jaroš, generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna plánuje index jistoty realizovat dlouhodobě a opakovaně. Aktuální výzkum byl realizován metodou CASI prostřednictvím on-line panelu agentury Ipsos Populace.cz a sběr dat probíhal v říjnu 2023. Účastnilo se ho 1000 respondentů starších 18 let.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 28 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2022 obsadila první 2 místa v kategoriích Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. V této soutěži tak obhájila přední příčky z let 2021, 2020 a 2019. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.